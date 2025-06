El gobierno vasco realiza un «análisis exhaustivo» de toda la contratación pública de la década

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado este viernes sin citar la presunta trama de corrupción que afecta a varios excargos del PSOE, entre ellos el ex secretario de Organización de este partido Santos Cerdán, que «ante los gravísimos acontecimientos que estamos conociendo y aunque a día de hoy no tengamos el más mínimo indicio, información o sospecha, por razones de prudencia, transparencia y responsabilidad», el Gobierno Vasco «está realizando ya un análisis exhaustivo de la contratación pública realizada en los últimos 10 años».

En el pleno de control al Gobierno que está celebrando la Cámara vasca, el parlamentario del PNV Joseba Díez ha preguntado al lehendakari sobre el desarrollo de los retos que se marcó hace un año en la sesión de investidura. Pradales ha recordado que en la sesión de investidura planteó la necesidad de dar «cuatro saltos cualitativos como país», unos retos que «nos apelan a todos y a todas y que por lo tanto, la respuesta adecuada responde al trabajo de todos y todas».

«Han pasado 12 meses y hemos avanzado en todos ellos. Yo creo que lo más importante es que lo hemos hecho de la mano de la sociedad», ha subrayado. Respecto al «salto económico-tecnológico-digital, ha afirmado que el Gobierno ha puesto en marcha »distintas iniciativas de forma colaborativa« entre las que ha citado el nuevo Plan de Industria o el Pacto Industrial Vasco.

»Estamos viendo ya los resultados porque el 11 de febrero pusimos en marcha un plan de 500 millones de euros para ayudar a las pequeñas empresas y también en marzo se presentaron otros mil millones de capital privado gracias también al esfuerzo del sector privado«, ha indicado.

Pradales ha señalado que en el »salto de innovación democrática y revivir comunitario«, está cobrando una »especial importancia ante la ola autoritaria populista que cuestiona la democracia y sus principios fundamentales« y ha señalado que la tramitación de la Ley de Transparencia vasca, o la creación de una ponencia para la calidad democrática, son iniciativas »muy necesarias«.

»He entendido siempre el ejercicio de la política desde la máxima responsabilidad, integridad, ejemplaridad y respeto. Ante los gravísimos acontecimientos que estamos conociendo y aunque a día de hoy no tengamos el más mínimo indicio, información o sospecha, por razones de prudencia, transparencia y responsabilidad, el Gobierno vasco está realizando ya un análisis exhaustivo de la contratación pública realizada en los últimos 10 años«, ha anunciado.

En materia generacional, ha defendido que »nos debemos a nuestros mayores y también a nuestros hijos, lo que «exige un sistema de doble solidaridad: solidaridad con el pasado y con el futuro». En este sentido, ha señalado que «la vivienda es un reto fundamental» y ha recordado iniciativas como la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo o los avales a personas jóvenes para la compra de vivienda y también las medidas dirigidas a las familias como las ayudas a la conciliación.

Por último, ha explicado que el cuarto salto que se ha marcado es el relacionado con la «revitalización del euskera» y para aumentar su uso. «Los cuatro saltos que mencioné el día de investidura están en buen camino. Estamos consiguiendo los objetivos, tenemos 70 compromisos que están directamente comprometidos en el programa de gobierno con estos cuatro saltos, y ya tenemos 62 en marcha, pero lo que no hacemos es trampas al solitario. Acabamos de empezar y todavía queda mucho trabajo por hacer», ha reconocido.

En el mismo pleno, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, también ha preguntado al Lehendakari sobre el balance de legislatura, ya que considera que Pradales ha repasado las acciones impulsadas cuando «lo importante son los resultados» y ha criticado las políticas del Gobierno Vasco en materia de vivienda, sanidad o seguridad, así como el Plan de Industria del Gobierno que «se basa en un discurso propagandístico, porque los resultados no son buenos». Además, ha acusado al Lehendakari de «usar a ETA para eludir sus responsabilidades» y ha asegurado que «en Irlanda lo que ha habido después del terrorismo ha sido un crecimiento exponencial de la industria y aquí no».

También cree que «no es ético plantear la regeneración democrática, con socios como el PSE y Bildu» porque «con los compañeros de Otegi y de Sánchez no se puede hacer regeneración democrática». «Ustedes están en eso, en la propaganda y en una línea que lleva al País vasco al declive en la industria y en otras cosas», ha insistido. Pradales ha pedido al PP que no use la tribuna del Parlamento Vasco «para sumar esfuerzos a la campaña que su partido tiene hace mucho tiempo orquestada en Madrid y que tiene un único objetivo: obtener rédito político a más de 350 kilómetros de distancia».

«Estamos en el Parlamento Vasco, en una sesión de control al Gobierno vasco, me ha preguntado por el primer año de legislatura y no me mezcle a Sánchez, y no me mezcle al terrorismo, y no me mezcle a ETA. Se lo pido por favor, porque no sé si el PP es el más indicado en esta Cámara para dar determinadas lecciones», ha subrayado. Además, ha reiterado que «la ejemplaridad en política es innegociable».

«Máxima transparencia, máxima celeridad, máxima contundencia en la toma de decisiones ante cualquier caso extraño, sea del tipo que sea, sea de corrupción o de otra cuestión porque lo más relevante es que la democracia cuenta con instrumentos para actuar, y tenemos que actuar democráticamente», ha subrayado. El Lehendakari ha contestado al PP que «el 54% de los compromisos adquiridos en el programa de gobierno están en marcha» y aunque ha insistido en que el Gobierno «no ha hecho todo bien, que no han acertado en todo y que el modelo socioeconómico hay que adaptarlo a las nuevas situaciones», ha reiterado que su valoración es que «el Gobierno está en marcha y que está haciendo frente a los problemas tomando riesgos y también respondiendo a los retos».

En el ámbito industrial, ha resaltado que Euskadi tiene 2.500 empleos industriales más en los últimos dos años, 15.000 más si se mira diez años atrás. «A usted le gusta venir a esta Cámara sembrando un escenario de catastrofismo y yo creo que esa no es una buena política, señor De Andrés», ha advertido.

No obstante, ha señalado que se queda «con un PP que, también quiero reconocer en esta Cámara, ha tenido aportaciones constructivas y positivas como la participación que está teniendo la mesa por el Pacto de Salud, el acuerdo para dotar de más recursos a la Ertzaintza, la valoración muy positiva del Grupo para la Defensa Industrial y las medidas anti-aranceles Trump, o su no oposición a la Alianza Financiera Vasca».

«Lo cierto es que Euskadi crece por encima del 2%, nunca habíamos tenido tantas personas trabajando y cotizando en Euskadi, más de 1.029.000, que la industria vasca en peso y capacidad supera en 5 puntos la media europea, que la renta personal de Euskadi es 1.400 euros superior a la de Europa, y que todo esto, siendo positivo, no es suficiente. Queremos lo mejor para Euskadi y estamos sembrando para recoger frutos», ha asegurado.