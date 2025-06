Coalición Canaria avisa a Sánchez de que su apoyo no está garantizado: «La confianza se ha quebrado»

La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión que han mantenido en la Moncloa de que su apoyo no está garantizado, y ha asegurado que la gobernabilidad está «bastante cuestionada» por las novedades sobre el caso Koldo.

«Le hemos adelantado que en este momento no podemos garantizarle nuestro apoyo. La confianza se ha quebrado y no solo se ha quebrado con nosotros, se ha quebrado con la propia ciudadanía y con otros socios de Gobierno de los que sí depende la continuidad», ha dicho Valido en una rueda de prensa en el Congreso tras la reunión.

Además de la diputada Coalición Canaria, se han reunido este miércoles con Sánchez en la Moncloa representantes de ERC, EH Bildu y PNV, dentro de la ronda de contactos convocada por el presidente del Gobierno con sus socios de investidura para evaluar sus relaciones tras la implicación en el caso Koldo del hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Valido le ha trasladado a Sánchez su enorme preocupación por la gobernabilidad, que asegura que está «bastante cuestionada», y ha vuelto a subrayar que su formación no puede garantizarle su apoyo.

No obstante, ha señalado que en Coalición Canaria no tomarán ninguna decisión hasta que no haya un «escenario real» en función de las nuevas informaciones que puedan aparecer sobre el caso Koldo, y ha preferido no elucubrar al respecto.

La diputada, que asegura haber visto a Sánchez «tocado», ha exigido al presidente medidas más contundentes para evitar prácticas corruptas no solo en su partido, sino también en el Gobierno, por ejemplo garantizando la máxima transparencia en los procesos de contratación. «Entendemos que las medidas también tienen que tomarse en el seno del Gobierno, porque hablamos de ministerios, porque hablamos de empresas públicas, porque hablamos de altos cargos y entendemos que esto no puede circunscribirse únicamente al espacio político, al espacio del partido», ha declarado.

Por otro lado, ha informado de que Sánchez le ha transmitido en la reunión su voluntad de continuar y agotar la legislatura si los socios de los que depende el Gobierno así lo desean. Asimismo, el presidente del Gobierno le ha comentado que está recogiendo las medidas planteadas por sus socios de Gobierno y de investidura en esta ronda de contactos para analizarlas y decidir otras iniciativas que pondrá en marcha, tras las anunciadas ya para su propio partido.