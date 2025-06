Chivite, sobre la participación de Cerdán en Servinabar: «Ni yo misma ni el Gobierno conocíamos esa información»

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este miércoles que «ni yo misma ni, por supuesto, el Gobierno conocíamos» que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán fuera propietario del 45% de la empresa Servinabar -una de las adjudicatarias de las obras de Belate-, tal y como revela la investigación realizada por la UCO de la Guardia Civil. Chivite ha señalado que este hecho «no hace sino aumentar nuestra preocupación».

La presidenta ha comparecido en rueda de prensa este mediodía, tras la sesión del Ejecutivo, y ha anunciado que ha ordenado a la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra que se persone en la causa que instruye el Tribunal Supremo en el llamado 'caso Koldo'. Según ha precisado, «los servicios jurídicos ya están preparando toda la documentación que presentaremos en las próximas horas».

«El motivo de esta personación es salvaguardar los intereses de la Comunidad foral ante un presunto daño patrimonial», ha afirmado Chivite, quien ha señalado que «en este momento, en ninguna de las documentaciones aparecidas hay constancia de que haya ninguna ilegalidad en los diferentes procedimientos de adjudicación que se han llevado a cabo en los últimos años por la Administración foral».

La presidenta ha asegurado que «a día de hoy, ni el juzgado ni la Policía, nadie, ha solicitado al Gobierno de Navarra mayor documentación». «En cualquier caso, esta es una cuestión sobre la que hemos pedido, ya lo anunciaba la semana pasada, tanto a la Cámara de Comptos como a la Oficina de Anticorrupción y Buenas Prácticas que se realice una auditoría específica.

La semana pasada enviamos un grupo de contratos y hoy hemos añadido uno nuevo, correspondiente a la adjudicación del colegio público de Arbizu», ha señalado. Precisamente, sobre el colegio de Arbizu ha comentado que en esta adjudicación participó la empresa Alegure, cuyo propietario es también el de Servinabar. María Chivite ha añadido que «esto es un proceso, seguimos revisando todos los contratos y yo no descarto que puedan incorporarse más contratos».

También se ha referido la presidenta a la situación del proyecto de mina de Geoalcali, para indicar que «las últimas noticias que teníamos era que un juzgado de Navarra hizo una suspensión de la licencia minera». «También tengo que decir, y lo digo con absoluta honestidad, que yo también he ido al Ministerio a intentar desatascar esta situación. Esto viene tramitándose desde el año 2014. El primer contacto que el Gobierno de Navarra tuvo con el tema de Geoalcali fue en el año 2014. Esta era una mina en la que todos estuvimos de acuerdo en que era una inversión que había que sacar adelante. Pero es más una cuestión de una empresa privada, más allá de los trámites administrativos que haya podido haber aquí», ha señalado.

Por otro lado, sobre si se va a realizar alguna medida adicional en relación con la adjudicación de Belate, María Chivite ha señalado que «adjudicaciones con Servinabar en la Administración de la Comunidad foral ha habido unas cuantas y son las que hemos llevado a ese triple 'check', tanto Comptos, como Oficina de Buenas Prácticas, como la auditoría externa». «También lo vamos a someter a esas consideraciones. Administrativamente, no podemos tomar más medidas por el momento», ha indicado.

En la misma línea se ha pronunciado sobre la posibilidad de realizar una investigación en Obras Públicas o sobre la composición de las mesas de contratación, remitiéndose a que «vamos a someterlo todo a una auditoría externa, todo». Además, Chivite ha afirmado que «fueron cuestiones personales» las que le llevaron, en la formación del nuevo Gobierno de Navarra tras las últimas elecciones, a cambiar al titular del Departamento de Cohesión Territorial, cuando ha sido preguntado por los periodistas sobre este tema -Bernardo Ciriza, consejero la pasada legislatura, fue relevado por Óscar Chivite-.

Por otro lado, sobre los efectos que puede tener la decisión de Acciona de romper su vinculación con Servinabar, María Chivite ha indicado que «en este momento la única obra que está activa -en el marco de colaboración de estas empresas- es la obra de los túneles de Belate y es algo que están analizando los servicios jurídicos». «En todo caso, en un primer análisis sí que entendemos que no tiene por qué perjudicar al desarrollo de esta obra», ha señalado. En todo caso, ha precisado que el Gobierno no ha tenido ninguna comunicación formal de Acciona respecto a esta desvinculación.

María Chivite ha explicado que los encuentros que mantuvo con la empresa Servinabar fueron «como hacen todas las empresas, se ponen en contacto con el Gobierno de Navarra, solicitan una reunión con la presidenta y la presidenta se suele reunir con ellas, con empresas, con entidades, con instituciones, con asociaciones».

Además, ha explicado que no tiene el recuerdo de que Cerdán le hablara de esta empresa. «Las reuniones que tuve con Servinabar fueron unas reuniones con ellos. Nunca he hablado con Santos Cerdán de adjudicaciones, nunca he hablado con Santos Cerdán de Belate», ha indicado. Chivite ha precisado igualmente que «no es lo mismo» hablar en una reunión de obras públicas que hablar de adjudicaciones. «Hemos estado en reuniones en el Ministerio hablando de infraestructuras y de la necesidad de impulsar infraestructuras para esta comunidad.

Por cierto, también he estado en reuniones en el Ministerio para impulsar infraestructuras para esta comunidad con otro tipo de dirigentes, como por ejemplo la Confederación Empresarial de Navarra. Pues en eso ha estado el Gobierno de Navarra, en impulsar infraestructuras necesarias para esta comunidad», ha afirmado. Chivite ha sido cuestionada sobre si le preocupa que pueda haber otras personas del PSN implicadas y ha respondido que «vamos a llegar al final con esta investigación y tendrá que caer quien tenga que caer». También ha planteado a preguntas de los periodistas que «quizás deberíamos valorar» la posibilidad de sancionar a empresas que pagan comisiones con la posibilidad de excluirlas de licitaciones públicas durante un periodo de tiempo.