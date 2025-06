Anticorrupción investigará una denuncia contra un ex alto cargo de Montero por una presunta mordida

La Fiscalía Anticorrupción investigará la denuncia presentada por Manos Limpias contra el hasta el martes presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) José Antonio Marco Sanjuán, por el presunto cobro de una comisión de 100.000 euros de un empresario por estimar «un recurso a la carta».

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que la fiscalía especializada que dirige Alejandro Luzón se dispone a abrir diligencias de investigación en base a la denuncia registrada por el sindicato, a la que ha tenido esta agencia de noticias. Manos Limpias dice que Marco Sanjuán podría ser autor de presuntos delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. Se basa para ello en que la noticia del diario 'El Debate' en la que se afirma que «un empresario admite haber pagado más de 100.000 euros» a cambio de «perdonarle la deuda con Hacienda, estimando un 'recurso a la carta'».

La denuncia, fechada el 12 de junio, relata que la presunta mordida «se abonó en tres momentos, en una cafetería próxima al despacho oficial del denunciado». «El dinero se lo da el empresario en sobres y se pone a contarlos», detalla. Manos Limpias recoge supuestos «'whatsapps' cruzados entre el empresario y el denunciado». «Tengo miedo, porque tal y como está la situación nos pueden estar haciendo algún seguimiento», reza uno.

«Antes me escribía dinero, ahora me dice que cuándo quedan a tomar café», expone otro. «Estoy asustado por si todo esto sale a la luz», finaliza un tercer mensaje. El sindicato añade que, «no contento, el denunciado en otros 'whatsapps', hostiga al empresario para que siga aportándole más mordidas». «El ansia del denunciado parece no tener fin», comenta Manos Limpias. Apunta, además, que Marco Sanjuán, de quien asegura que empezó con estas presuntas corruptelas cuando era presidente del TEAC de Castilla y León, «utiliza su empresa Investment Betancunia como instrumento para percibir las mordidas».

El sindicato expone en su denuncia que «se trata ni más ni menos del (ex) presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, máximo órgano jurisdiccional en materia económica y de tributos, similar al presidente del Tribunal Supremo». En concreto, explica que desde el TEAC tenía «la responsabilidad de resolver las reclamaciones presentadas por empresas y ciudadanos contra liquidaciones de la Agencia Tributaria», de modo que «sus resoluciones pueden anular o modificar sanciones impuestas por Hacienda».

«La preparación de esos recursos para su aprobación tenía la compensación de una mordida en dinero en efectivo o a través de un sistema de sociedades interpuestas y de amigos personales como testaferros para ocultar el origen real de los pagos y dificultar el rastreo de las operaciones», dice la denuncia. A este respecto, se refiere a «la empresa de hidrocarburos Discomtes Valladolid», que fue «sancionada por Aduanas a pagar una sanción de 64.000 euros». «Y justamente después de anular esa sanción, el denunciado procede a través de su empresa, Investment Betancunia, a facturar a Discomtes Valladolid dos facturas, una por importe de 2.360 euros (emitida el 10 de enero de 2012) bajo el concepto 'operaciones', y una segunda factura por importe de 2.420 euros (el 11 de enero de 2013) en concepto de 'seminario declaración'», concreta.

Manos Limpias alude a otra empresa, Refinería Olmedo --«perteneciente a la Cooperativa Azucarera ACOR, de Valladolid»--, que «había sido sancionada con una sanción de 1,2 millones de euros que debía a Hacienda». De acuerdo con la denuncia, Marco Sanjuán revisó y modificó el recurso de dicha mercantil ante el TEAC de Castilla y León y por ello cobró «24.200 euros utilizando un circuito societario cuidadosamente diseñado para entorpecer el seguimiento del dinero».

En una ampliación de la denuncia, del pasado martes, el sindicato señala incluso a Anticorrupción que «ha recibido información de uno de los empresarios presuntamente extorsionados de que el denunciado dispone en su domicilio de la ciudad de Valladolid (...) una caja fuerte donde guarda el efectivo de las presuntas mordidas».

Manos Limpias enfatiza que Marco Sanjuán «fue nombrado en ese cargo por la ministra de Hacienda», en lo que describe como un nombramiento «de máxima confianza». Por eso, a su juicio, estos presuntos hechos ponen «en una situación de deterioro y de desprestigio a uno de los pilares de nuestro sistema democrático». «Conculcado presuntamente de manera flagrante por alguien que debe ser el máximo garante en la relación ciudadanos-Administración Tributaria», dice, recordando que todo esto se conoce «en un momento de la campaña sobre la Renta que afecta a millones de contribuyentes». Marco Sanjuán dimitió el pasado martes, mismo día que la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en la sesión de control al Gobierno en el Senado que «es mentira que haya recibido algún tipo de comisión».