Rufián dice que ha visto a Sánchez «tocado» tras su reunión en Moncloa: «No sé cuánto tiempo queda»

«Hemos visto a un presidente tocado, a una persona tocada», ha dicho este miércoles el portavoz de Esquerra (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, tras reunirse esta mañana en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la ronda que ha abierto para tratar de recomponer la relación con sus socios.

Rufián, que había dudado en si acudir a la cita porque no tenía claro que pudiera ser de utilidad, finalmente ha aceptado encontrarse con el presidente para «intentar decirle con un poco más de tiempo lo que le hemos dicho durante dos minutos» en una sesión de control del Congreso que ha tachado de «absolutamente desafortunada».

Tras una conversación de 35 minutos, y de vuelta al Congreso, el diputado de ERC ha resumido el resultado en los pasillos constatando que había visto a Sánchez «tocado» y ha apuntado respecto al futuro de la legislatura: «No sé cuánto tiempo queda, no lo sé, no sé lo que va a pasar».

En este contexto, según el portavoz de ERC, el jefe del Ejecutivo central se ha comprometido con su formación a «intentar ir a por los corruptores», en concreto «las constructoras». En todo caso, ha admitido que no sabe lo que durará la legislatura y ha pedido aprovechar el tiempo que reste para avanzar en la agenda social, en especial, en materia de vivienda.

«Eso significa vivienda, vivienda y vivienda», ha resumido Rufián, quien ha demandado a Sánchez que intervenga el mercado inmobiliario. Tras su entrevista con Sánchez, y desde «la humildad», Rufián ha querido hacer un llamamiento a los diferentes «representantes de la izquierda a la izquierda del PSOE» para que aprovechar el tiempo que quede para que, «pase lo que pase, intentar dejarle en la mejor situación posible una vida digna a la gente».

«No sé cuánto tiempo queda, no lo sé. No sé lo que va a pasar. Creo que nadie lo sabe más allá de quién lo está publicando, pero creo que tenemos que aprovechar el tiempo», ha enfatizado, llamando a un acuerdo sobre «tres o cuatro cosas». «Aprovechemos para que la gente pueda al menos comprarse un piso de forma digna el tiempo que quede, porque cuando entren aquí los corruptos premium nos vamos al carajo todos», ha dicho.