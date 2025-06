Illa, sobre el caso Koldo: «Estoy tranquilo y limpio, no tengo nada que esconder»

El presidente catalán, Salvador Illa, ha rebatido este miércoles a quienes insinúan su posible implicación en el caso Koldo: «Estoy completamente tranquilo, limpio y dispuesto a dar la cara cuando se me pida».

En la sesión de control al presidente catalán, en el pleno del Parlament, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, le ha preguntado por la aparición del nombre de Illa en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta trama de corrupción detrás del caso Koldo.

«No tengo nada que esconder, no tengo nada de lo que esconderme. He actuado siempre con corrección y limpieza», ha replicado Illa, visiblemente enojado con Fernández, a quien ha reprochado que, mientras los socialistas ya han «echado» a Santos Cerdán, hasta la semana pasada secretario de Organización del PSOE, en el PP apartaron a su expresidente Pablo Casado por denunciar un caso que afectaba a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras recordar que su partido es el PSC y que no ha habido «ninguna financiación irregular», Illa ha reconocido «con dolor» que ha habido «un comportamiento indigno e innoble», en alusión a Cerdán, pero se ha actuado «con contundencia», de manera que «ya no es miembro del PSOE». En su turno de intervención, Alejandro Fernández ha lamentado que Illa «se haya negado» a comparecer para dar explicaciones sobre el caso Koldo, como pedía el PP, una solicitud que ha sido rechazada por la mayoría de la cámara catalana al inicio de este pleno.

A falta de comparecencia específica, Fernández ha aprovechado la sesión de control para formularle tres preguntas, relacionadas con la aparición de su nombre en el informe de la UCO.

Las tres preguntas de Alejandro Fernández

«En el informe de la UCO, Koldo García asegura textualmente que Salvador Illa habla muchísimo con 'el Chili'. ¿Quién es el tal 'Chili'?», le ha preguntado Fernández, a lo que el president ha contestado que no tiene «ni puñetera idea de quién es».

En segundo lugar, Fernández le ha preguntado si le consta que le hayan estado investigando, a lo que Illa ha recalcado: «Si me han investigado, no lo sé, deduzco que sí, desde que era ministro, y no tengo ningún inconveniente en que me investiguen». Por último, el líder del PPC ha querido saber si Koldo García o Santos Cerdán participaron o intermediaron en la compra de mascarillas del Ministerio de Sanidad mientras Illa era ministro.

«De mascarillas, nada de nada de nada. En el PP, sí, ha habido gente que ha cobrado comisiones, y al que lo denunció en su partido lo echaron», ha rememorado Illa, en alusión a Pablo Casado. Según Illa, la diferencia es que cuando los socialistas tienen «un caso grave de corrupción», echan a los implicados de su partido, mientras que en el PP «echan a quienes denuncian la corrupción».

Vox tacha a los socialistas de «banda criminal»

Por su parte, el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha insistido en preguntarle sobre «ese tal Chili» y sobre la presunta «relación» de Illa con la trama. «Nos vamos a encargar de sentarlo en el banquillo a usted y a toda la banda criminal de su partido, para que respondan por la trama corrupta que parece que tiene detrás Pedro Sánchez», ha añadido. En la réplica, Illa le ha advertido: «Mi partido no es ninguna organización criminal. Vaya con cuidado con lo que dice».