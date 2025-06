Page rompe su silencio: «No hay salida digna» para Sánchez y cree que «falta muchísimo por saberse»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha opinado que el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, está en un «búnker» que es una «tumba» y del que «no hay salida digna» y ha augurado que «queda muchísimo por saberse».

En una entrevista concedida este miércoles a la Cadena Cope, el líder socialista castellanomanchego se ha pronunciado por primera vez sobre el informe de la UCO que apunta al cobro de presuntas mordidas de los ex secretarios de organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. García-Page ha señalado que las últimas noticias le han «destrozado internamente» y ha opinado que las informaciones que «más le preocupan» a Pedro Sánchez «ni siquiera están hoy en los periódicos», aunque ha descartado que el partido se vaya a ver envuelto en un caso de financiación irregular porque «los que pedían dinero en lo último que pensaban eran el PSOE».

«Creo sinceramente que no hay salida. Lo dramático, lo que genera impotencia es que no hay salida digna», ha lamentado. Preguntado por la carta a la militancia enviada por Sánchez este martes, ha indicado que no sabe si la ha recibido y ha valorado que en la primera de esas cartas enviada por el presidente nacional, remitida en abril del año 2024, decidió optar por una «estrategia de aislamiento» porque sabía que «lo que venía era duro».

Para Page, Sánchez está «bunkerizado» y el oxígeno se lo dan unos socios de Gobierno «que más que nada son accionistas» y cada vez lo van a poner más caro, lo que le sitúa en un «laberinto sin salida». «Depende de la extrema derecha nacional como coartada para seguir manteniendo el muro y depende del oxígeno que le da la extrema derecha independentista», ha advertido.

Ha lamentado que el PSOE está en un momento «grave de credibilidad» y «el papel de víctima ya no cuela», y sobre una posible movilización interna crítica dentro del partido, ha dicho que «está prohibida» y que él no está «en ninguna carrera ni sucesoria», ni tiene «ambiciones orgánicas».

«Me hubiera gustado que durante mucho tiempo, mucha más gente que luego aparecerá hubiera manifestado su discrepancia con obscenidades como la amnistía», ha indicado sobre sus compañeros de partido. Preguntado por la posibilidad de que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha rompan con el partido y apoyen una moción de censura, ha afirmado que no lo harán por instrucción suya y ha sentenciado que «la solución política en España tiene que venir democráticamente».