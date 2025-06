Junts advierte de que el futuro de Sánchez depende del cumplimiento de «la agenda catalana»

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha vinculado el apoyo de su partido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al cumplimiento de «la agenda catalana», toda vez que le han reprochado que en su reunión de este martes en la Moncloa el jefe del Ejecutivo no les concretó si cumplirá con el acuerdo firmado en Bruselas para apoyar su investidura.

Preguntada en una entrevista en 'Cadena Ser Catalunya', recogida por Europa Press, sobre de qué depende que Junts mantenga su confianza en el Gobierno, Nogueras ha respondido que «la agenda catalana, siempre», y ha matizado que no hablaría de confianza porque en el propio acuerdo que se firmó con el PSOE en la investidura se constata que «no hay confianza» entre ambas partes.

«Al final, nosotros velamos por los intereses de Cataluña», ha apuntado, admitiendo que no obstante en estos dos años se ha avanzado en asuntos como la lengua, las comisiones de investigación en el Congreso, o la amnistía, de la que ha habido mucha gente que «afortunadamente, se ha podido beneficiar». Así, en una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, Nogueras ha afirmado que Cataluña, lo que quiere de todo esto, «es cobrar».

«Lo que quieren es la independencia, cobrar lo que les toque. Y lo que pase en el Estado español lo van a decidir los españoles», ha añadido, reclamando nuevamente «concreción» de qué es lo que quiere hacer «este gobierno que se autodefine como progresista». Sobre la posibilidad de que soliciten de nuevo al jefe del Ejecutivo que se someta a una cuestión de confianza, Nogueras ha insistido en que por el momento Sánchez no les ha concretado «absolutamente nada» sobre su plan, y que cuando tengan «sobre la mesa las concreciones», la ejecutiva de Junts tomará una decisión.

Eso sí, ha señalado que el presunto caso de corrupción que afecta al PSOE, y más concretamente el que hasta la semana pasada era su 'número tres', Santos Cerdán, «es grave». «Vale la pena insistir en el hecho de que lo que está pasando es grave, que la situación es grave y que la incerteza también», ha añadido.

Nogueras también se ha referido al posible relevo de Santos Cerdán como interlocutor entre PSOE y Junts, afirmando que la figura que le sustituya la deben elegir los socialistas y que ellos no han propuesto ningún nombre porque ese no es su trabajo. «El interlocutor lo decide el PSOE, no decidimos nosotros. Ese no es nuestro trabajo», ha asegurado la dirigente de Junts, que al ser cuestionada si tenían plena confianza en Santos Cerdán ha recalcado que «no hay confianza» y que a España «no venimos a hacer amigos».

A lo que sí vienen es «a defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña», siendo conscientes de que los «partidos españoles» tienen unos intereses que «son completamente diferentes» de los que tiene su formación, ha dicho. En otro orden de cosas, Nogueras ha reivindicado que Junts exigiera en la negociación de la investidura que se constituyera la Comisión de Investigación de Operación Cataluña y la de los atentados terroristas del 17-A, ya que en su opinión ahora se demuestra con el supuesto caso de corrupción en las filas del PSOE que las «cloacas» son una «manera de hacer política marca España».

«Pero bueno, nada nuevo en España. Yo creo que todo el mundo, si solo hacemos un poco de memoria, es muy consciente de que esta es la historia de España. Unas estructuras de Estado absolutamente contaminadas», ha criticado la diputada de Junts, sentenciando que en España «gobierne quien gobierne», siempre caen «en el lado de la corrupción». Ahora toca espera, según ella, a ver «qué Pedro Sánchez nos encontramos después de este túnel», si «el Sánchez que dobla las apuestas, el que no cumple, el que cumple» o el que «es incapaz de tirar adelante». «Veremos qué nos encontramos», ha concluido.