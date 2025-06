Los sindicatos médicos no piensan «parar» y llaman a otra huelga el 10 de octubre

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicatos Médico Andaluz han convocado una nueva huelga de batas blancas para el próximo 10 de octubre ante el «éxito» de la del pasado viernes porque no piensan «parar» hasta conseguir un estatuto propio para este colectivo.

En rueda de prensa, los responsables de las dos organizaciones han advertido que la nueva jornada de paro no va a ser la única protesta que hagan hasta que el Ministerio de Sanidad no recule y les reconozca un convenio independiente del estatuto marco que regula las condiciones laborales de todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, sanitarios y no sanitarios.

Por ahora, el nuevo paro irá precedido de concentraciones frente al Ministerio cada vez que se produzca una reunión del Comité de Huelga, cuyas fechas están por determinar, ha subrayado el presidente del SMA, Rafael Ojeda. Asimismo, «es posible que haya más jornadas de huelga en otro momento», a las que acompañará un refuerzo de las acciones de comunicación en redes y medios de comunicación. La determinación de estos sindicatos por seguir adelante es clara: «no vamos a parar hasta que tengamos un estatuto propio y un marco de negociación propia. Va a ser un camino difícil, pero no vamos a cesar en nuestras acciones», ha avisado.

CESM y SMA han pedido además una cita urgente con la ministra Mónica García para trasladarle de forma directa sus exigencias y el por qué de sus acciones, que piensa elevar también a instancias europeas para denunciar la vulneración de derechos del colectivo en materia de seguridad laboral, conciliación o incluso salud mental, ha puntualizado, el secretario general de CESM, Víctor Pedrera. Aunque esperarán a ver los cambios que finalmente introduzca Sanidad, ven «absolutamente insuficiente» que el borrador de estatuto marco que Sanidad negocia con los otros sindicatos del ámbito -CCOO, UGT, CSIF, CIG y los otros que conforman FSES junto a CESM- les dedique un capítulo específico para reconocer sus singularidades.

Pedrera ha rechazado «el mantra de que en España faltan médicos»; donde sí escasean es en la sanidad pública, pero eso no se resuelve «abriendo facultades como churros» ni «cediendo competencias a otros colectivos». «La única forma es con un estatuto propio digno que equipare al médico con el resto de trabajadores del sistema público y con el resto de médicos de Europa», ha zanjado. También ha incidido en que estas movilizaciones no se restringen al ámbito sindical, puesto que han sido arropadas por el conjunto del colectivo a través del Foro de la Profesión Médica, y han invitado a las otras 16 organizaciones englobadas en la plataforma Apemyf -que no se adhirieron a la huelga aunque sí la apoyaron- a unirse a su «hoja de ruta».

«No tiene sentido que los convocantes se sumen a los no convocantes», ha respondido sobre la invitación que, a su vez, les realizó Apemyf para sumarse a su calendario de acciones. Con todo, Pedrera ha querido destacar el resultado «tremendamente satisfactorio» y el «seguimiento magnífico en todo el territorio» que tuvo el 13J, que supone la séptima huelga nacional de médicos en los siglos XX y XXI.

Según sus cálculos, el paro fue secundado por prácticamente el 100 % de los MIR y entre los adjuntos y especialistas rozó el 90 %. «El médico que ha podido ponerse en huelga se ha puesto en huelga. Estamos más que orgullosos y satisfechos con la respuesta», ha celebrado. Además, el presidente de CESM, Miguel Lázaro, ha valorado otro ingrediente de esta huelga: «tiene una connotación muy importante, que es que en todas las huelgas previas es que el ministro no era médico. En esta sí», ha aplaudido.