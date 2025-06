Yala Nafarroa por Palestina lanzará el Chupinazo de los Sanfermines 2025

Yala Nafarroa por Palestina ha sido la entidad elegida por votación popular para lanzar el Chupinazo anunciador de los Sanfermines de 2025. La plataforma Yala Nafarroa por Palestina se ha impuesto al resto de candidaturas que fueron seleccionadas por la Mesa de San Fermín -Asociación de Familiares con Alzheimer y Otras Demencias de Navarra (AFAN), Asociación Cultural Gaiteros de Pamplona - Iruñeko Gaiteroak, Alberto Gurrea Saenz y Juan José Martinena Ruiz-, obteniendo 10.594 de los 20.045 votos válidos emitidos, lo que representa el 52,85% del total.

Así lo ha dado a conocer este martes el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, en una rueda de prensa en la que también han estado presentes Lidón Soriano y Eduardo Ibero, representantes de la plataforma Yala Nafarroa por Palestina. En su intervención, Asiron ha destacado que «el pueblo palestino está atravesando uno de los momentos más difíciles de su historia, víctima de una violencia estructural que hiere nuestras conciencias y nos interpela como sociedad». «Pamplona no es ajena a esa realidad, y este Chupinazo solidario es un reflejo del compromiso de nuestra ciudad con los derechos humanos», ha subrayado.

Según ha añadido, «en esta edición se ha marcado un hito en muchos aspectos y también en el de la participación». «Hemos batido todos los récords en un proceso que ha sido verdaderamente ilusionante y muy significativo», ha remarcado. Por su parte, Soriano ha querido «agradecer a todas las personas que han votado para que Pamplona, el 6 de julio, se convierta en un referente de solidaridad, en una luz de esperanza para detener este genocidio». «Porque las y los pamploneses han demostrado que no toleramos un día más de genocidio», ha manifestado.

Soriano ha querido «extender el agradecimiento a toda Navarra, porque Navarra se ha convertido en el territorio más solidario, con más actividades, con más exigencias para, precisamente, detener el genocidio». «El día 6 de julio, que es un día de tanta alegría para nuestra ciudad, queremos que se convierta en un día de reivindicación del derecho a la vida y a la alegría para todo el pueblo. Esos derechos que han sido arrebatados al pueblo palestino», ha dicho.

A su juicio, «será una oportunidad única para demostrar al mundo entero la solidaridad de los y las pamploneses, de todo el pueblo navarro». «Creemos que no hay mejor manera de arrancar estos Sanfermines en esta coyuntura actual, fundamentalmente, que con un compromiso colectivo por los derechos humanos que va a llegar directamente a Palestina, pero también al mundo entero», ha reivindicado. Tras añadir que «somos conscientes de que la indignación de nuestro pueblo es inmensa», ha considerado que haber resultado elegidos «es una victoria para todos y todas».

«Nos ha sorprendido muy gratamente, pero en el fondo teníamos esa esperanza», ha apuntado. La plataforma agrupa a 225 colectivos y más de 1.700 personas en apoyo al pueblo palestino. Todavía no han decidido quién lanzará el Chupinazo en nombre de todas ellas. No obstante, tal y como establece el reglamento, al ser una entidad la candidatura más votada, se limitará a 3 el número de personas representantes que puedan realizar el lanzamiento. Las personas elegidas darán el inicio a las fiestas con las palabras 'Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Iruindarrak, Gora San Fermin!'. El decreto de alcaldía que regula el acto no permite expresar ningún otro fragmento añadido, valorativo o de otra condición a este texto. Yala Nafarroa figuraba entre las cinco candidaturas seleccionadas por la Mesa General de San Fermín para someterse a la votación popular.

La Mesa había recibido un total de siete propuestas, sin embargo, una de ellas, la del colectivo de trabajadores de BSH en Esquíroz, fue desestimada por la Comisión Técnica de Valoración. Entre las seis restantes, los integrantes de la Mesa votaron para elegir un máximo de cinco candidaturas. Quedó fuera la propuesta de la familia Idoate. Durante doce días, del 2 al 13 de junio, estas cinco candidaturas se han sometido a votación popular, para que las personas empadronadas mayores de 16 años pudieran elegir quién lanzará el Chupinazo este año. En este tiempo, se han registrado 20.045 votos válidos.

Yala Nafarroa con Palestina ha obtenido más de la mitad de los votos, 10.594 en total, y duplica en apoyos al segundo clasificado, AFAN. La Asociación de Familiares con Alzheimer y Otras Demencias de Navarra ha logrado el respaldo de 4.337 personas, un 21,64% del total. El tercer clasificado ha sido la Asociación Cultural Gaiteros de Pamplona - Iruñeko Gaiteroak, con 3.474 votos, lo que representa el 17,33% del total. Las otras dos candidaturas se sitúan a considerable distancia, con 1.051 votos (el 5,24%) en el caso del historiador Juan José Martinena Ruiz, y con 589 (el 2,94) en el caso del jotero y peluquero Alberto Gurrea Saenz.

Desde que en 2016 se puso en marcha el actual sistema de votación popular para elegir a la persona o entidad encargada de lanzar el Chupinazo, ésta ha sido la edición con una mayor participación. Los 20.045 votos recibidos dejan atrás los datos de 2018, hasta la fecha, el año con mayor número de votos recibidos, 12.213. El Ayuntamiento de Pamplona había habilitado tres vías para facilitar la votación. Las personas interesadas podían hacerlo de forma presencial, en las urnas instaladas en los distintos Civivox de la ciudad, a través del teléfono de atención ciudadana 010 (948420100) o por internet en la web municipal.

La inmensa mayoría de las votaciones recibidas en esta edición se han realizado a través de internet. De las 20.045 recibidas, 17.759 utilizaron esta vía, lo que supone el 88,6% del total. La red Civivox ha recogido 1.485 votos presenciales (un 7,4% del total) y el teléfono 010, 801 (el 4%). Este año, quienes lo desearan podían participar, junto con su votación, en el sorteo de 40 pases dobles para poder ver el encierro desde los balcones del edificio municipal de Casa Seminario, en la Plaza Consistorial. De las 20.045 personas que han votado a una de las candidaturas seleccionadas, 17.339 han dejado sus datos para participar en el sorteo, que se realizará mañana miércoles.

Las personas agraciadas recibirán la notificación correspondiente desde el servicio de atención ciudadana 010. La candidatura de Yala Nafarroa con Palestina fue presentada por la Federación de Peñas de Pamplona y el Centro Deportivo y Cultural Dominicano de Navarra a la Mesa General de San Fermín por su «compromiso con los valores democráticos, los derechos humanos y la convivencia en la ciudad de Pamplona contribuyendo a la difusión de los principios de paz y justicia».

La plataforma se define como una agrupación de más de 220 colectivos de toda Navarra y todos los ámbitos y más de 1.700 personas a título individual que se han unido «contra el genocidio y la ocupación y en solidaridad activa con Palestina». En el ámbito social, la plataforma ha fomentado en Pamplona «una conciencia crítica sobre los derechos humanos, la legalidad internacional y la solidaridad con el pueblo palestino» a través de charlas y actividades y han impulsado la cultura y el deporte autóctonos con la organización de numerosas actividades en la ciudad.