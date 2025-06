Pedro Sánchez explica por qué creyó en Santos Cerdán

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este lunes por qué creyó en Santos Cerdán, ya exsecretario de Organización de los socialistas. «Estoy sufriendo ataques por parte de organizaciones ultraderechistas en causas judicializadas que no obedecen a ninguna verdad. ¿Cómo me enfrento a unos rumores a los que yo también estoy surfriendo», ha manifestado.

Sánchez ha ofrecido esta expliación en su comparecencia de este lunes, tras la primera reunión de la Ejecutiva del PSOE sin Santos Cerdán, que ha dimitido tras el informe de la UCO que lo implica en el 'caso Koldo'.

Preguntado por los periodistas sobre qué ha fallado en el PSOE, ha respondido que dos personas: José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ya que ha precisado que Koldo García no es de su máxima confianza. «Soy muy consciente de los ataques que estoy recibiendo, pero se tiene que respetar la presunción de inocencia». En este punto, el líder socialista ha limitado la presunta corrupción en el PSOE a la secretaría de Organización

Sánchez ya confesó el pasado jueves que se sentía muy decepcionado por Cerdán. «Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que circulaban rumores, pero no había indicios de que Santos Cerdán estaba en el llamado 'caso Koldo'. Pero esta mañana han aparecido estos indicios y son muy graves. Por eso le he pedido su dimisión inmediata y su renuncia al acta y quiero pedir disculpas porque no debimos confiar en él», expresó.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno ha anunciado las medidas que adoptará su partido para atajar el 'caso Koldo' y ha cargado contra PP y Vox, a los que ha acusado de no luchar contra la corrupción. Además, los ha retado a presentar una moción de censura.