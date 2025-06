Sánchez anuncia las medidas para hacer frente a la crisis del PSOE: «No vamos a tapar la corrupción en nuestras filas»

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes para anunciar las medidas para hacer frente a la crisis del PSOE: «No vamos a tapar la corrupción en nuestras filas», ha sentenciado. El líder socialista ha ofrecido rueda de prensa tras la primera reunión de la Ejecutiva del PSOE sin Santos Cerdán, que ha dimitido tras el informe de la UCO que lo implica en el 'caso Koldo'. Sánchez pidió perdón el pasado jueves y anunció una auditoría externa de las cuentas del partido. No obstante, ha precisado que ya están auditadas. «No hay niguna organización del tamaño del PSOE que se someta a una auditoría, que no exige la ley».

A preguntas de los periodistas ha señalado que las cuentas de los socialistas son claras, reales y fidedignas. En relación al informe de la UCO ha asegurado que «no señala ninguna financiación irregular del PSOE»; ha resaltado que las cuotas que pagan los altos cargos, incluido él, no son financiación irregular. «Estoy tranquilo, estoy tranquilo», ha reiterado.

Además, ha informado que compacerá en el Congreso para dar explicaciones y pedirá al PSOE que impulse una comisión de investigación en el caso Koldo en el Congreso. También ha comunicado que esta semana se reunirá con los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno. «Los socialistas no vamos a ser cómo los que se rasgan las vestiduras en público, pero toleran la corrupción en casa. Si el PP y Vox quieren dar ejemplo que comiencen pidiendo responsabilidades en los casos de financiación irregular, en el caso de Vox, o de petición de responsabilidades en el caso de catástrofes».

Otra de las medidas anunciadas este lunes por Sánchez es que ha propuesto una Secretaría de Organización formada por cuatro personas de forma interina hasta el Comité Federal del 5 de julio. En concreto, se trata de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; la gerente, Ana María Fuentes; y los miembros de la Ejecutiva, Montse Mínguez y Borja Cabezón. Por otra parte, el PSOE ha expulsado como militante al exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, 15 meses después de abrirle expediente tras el estallido del caso Koldo.

«Hemos tenido toda la mañana de debate interno», la Ejecutiva ha durado cinco horas, y ha agradecido el apoyo y la empatía de todos los miembros de la comisión Ejecutiva Federal «en unos días que están siendo difíciles». Sánchez ha hecho referencia a la obligación de actuar cuando se trata de corrupción, pero también a los logros del Gobierno.

«Las elecciones son cada cuatro años, así ha sido y así será. No vamos a romperlo para poner al Gobierno en manos de la peor oposición», ha manifestado al tiempo que ha resaltado los logros económicos de España. «No vamos a permitir que la corrupción de unos pocos ponga en peligro las pensiones y los derechos de 48 millones de españoles». Preguntado por los periodistas, Sánchez también ha descartado un 'superdomingo electoral en 2027', haciendo coincidir las elecciones generales con las autonómicas y municipales.

¿Por qué creyó en Santos Cerdán?

Ante las preguntas de por qué creyó en Santos Cerdán ha respondido que «estoy sufriendo ataques por parte de organizaciones ultraderechistas en causas judicializadas que no obedecen a ninguna verdad. ¿Cómo me enfrento a unos rumores a los que yo también estoy surfriendo», ha manifestado.

Preguntado por qué ha fallado, ha señalado que dos personas: Ábalos y Cerdán, ya que ha precisado que Koldo García no es de su máxima confianza. «Soy muy consciente de los ataques que estoy recibiendo, pero se tiene que respetar la presunción de inocencia».

Repugna por los audios

«Los audios que hemos conocido la semana pasada nos repugnan, nos apenan y nos indignan», en referencia a las gravaciones en los que los impicados en la trama del 'caso Koldo' se repartían a las mujeres prostituidas. En este punto, ha señalado que dieron un paso al frente en 2018 para «acabar con la corrupción sistémica del PP y, pese a este error, por el que he pedido perdón, hemos avanzado muchísimo». A su modo de ver, «lo que antes se amaparaba o se tapaba, ahora se persigue». No obstante, ha asegurado que sigue mucho trabajo por hacer y se ha comprometido a dejarse la piel para que los casos de corrupción sean cada vez más excepcionales. «No vamos a ser como el PP ni como Vox, no vamos a tapar la corrupción que salga en nuestras filas, por muy dolorosa que sea», ha reiteado. En este punto, ha recalcado que no van a perseguir a periodistas ni a destruir pruebas, entre otras alusiones al PP.

El líder socialista ha retado a PP y Vox a presentar una moción de censura y le ha aconsejado que lo hagan cuanto antes, porque después del verano ha augurado que saldrán sentencias desfavorables para los citados partidos. «Podemos cometer errores y sufrir traiciones, pero el PSOE es una organización limpia. El caso Koldo es el único de supuesta corrupción que afecta, hasta la fecha, a mi organización». El líder socialista se ha puesto a disposición de la Justicia y ha señalado que Santos Cerdán ya ha entregado el acta de diputado del PSOE en el Congreso.