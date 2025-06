Montero dice que no se puede garantizar «corrupción cero» y exige al PP «tolerancia cero»

La vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha dicho este domingo que ninguna organización puede garantizar «casos de corrupción cero» y ha exigido al PP la misma «tolerancia cero» ante la corrupción que, a su juicio, han mostrado los socialistas con el caso de Santos Cerdán.

En una comparecencia ante la prensa antes de participar en un acto con militantes en Écija (Sevilla), Montero ha reconocido que su partido está «consternado, impactado y triste» tras conocer el informe de la UCO sobre la presunta implicación en el caso Koldo del hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pero ha asegurado que «hay razones» para que la lesgislatura siga.

Ha insistido en que el Gobierno no conocía hasta el jueves el informe de la UCO, al contrario, ha dicho, de lo que ocurría en la etapa de la «policía patriótica» de los gobiernos del PP y ha insinuado que los populares sí conocían ese informe.

La videpresidenta ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «en primera persona», ha pedido perdón a los ciudadanos y que el partido inmediatamente exigió a Cerdán que renunciara a su acta de diputado y abandonara la secretaría de Organización del PSOE.

Para Montero, Sánchez hizo «algo inédito» pidiendo perdón y compareciendo ante los medios el mismo día en que se conoció el informe de la UCO que implica a Cerdán en casos de corrupción.

«Hay personas que engañan, traicionan y desprestigian a la siglas a las que pertenecen, pero no vamos a entrar en la política del tú mas», ha señalado Montero, que ha insistido en que el partido ha actuado con «claridad, transparencia y contundencia».

Explicaciones a Moreno

Ha contrastado esta forma de actuar con la del PP y ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que dé explicaciones por casos como el del alcalde de Estepona, José María García Urbano, imputado por un supuesto delito de malversación, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, cuyo hijastro está siendo juzgado por un caso de narcotráfico, los altos cargos de la Diputación de Almería por supuestas comisiones en la compra de mascarillas y la investigación judicial por los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

A este último se ha referido la secretaria general del PSOE andaluz como el «escándalo de corrupción más importante en Andalucía», mientras «algunas personas imputadas siguen ocupando cargos de responsablidad».

«Esto no ocurre en el PSOE» ha dicho Montero, para quien «no se trata del tú más, sino de contrastar cómo actuamos unos y cómo lo hacen otros. Nosotros, con contundencia, en apenas unas horas pedimos a Santos Cerdán que entregara el acta de diputado y que abandonara sus cargos; y, sin embargo, aún no he escuchado una sola palabra ni de Moreno ni de ningún portavoz del PP pidiendo perdón por los casos de corrupción que asedian a su partido», ha señalado la también ministra de Hacienda.

También ha asegurado que el Gobierno no conocía el informe de la UCO antes de que se hiciera público, mientras «parece que otros sí tuvieron acceso cuando había secreto de sumario», porque el PP preguntaba por él.

«En otra etapa la policía patriótica fabricaba pruebas falsas, espiaba a los adversarios políticos y filtraba al Gobierno los informes que iban a llegar a los tribunales», ha añadido.

La legislatura debe continuar

Ls vicepresidenta, que ha confesado que personalmente se siente «profundamente traicionada, dolida e indignada», ha declarado que existen «razones» para que la legislatura continúe y para que el Gobierno siga «impulsando un proyecto de país», y ha recordado que España crece el doble que la zona euro, que se está creando empleo, que van a atender el problema de la vivienda, que han dado más becas para estudiantes, que se ha subido el salario mínimo y que los pensionistas cobran «400 euros más que en la etapa del PP».

«Desde luego, sobran los motivos para seguir trabajando para impulsar ese proyecto transformador. Ahora sí, apartando de nuestras siglas a todos aquellos que se desvían de la norma y que tienen comportamientos que para este partido son repugnantes», ha añadido.

A preguntas de los periodistas, ha asegurado que no sabe dónde está este fin de semana Pedro Sánchez, aunque ha indicado que está en contacto telefónico con él y que se siente «profundamente decepcionado, dolido y traicionado».