Se filtra un audio de Ábalos y Koldo hablando de mujeres: «Yo quiero la otra, pero era porque cambiaras tú»

El exasesor Koldo García también grabó una conversación con quien fuese su jefe, el exministro José Luis Ábalos, del 9 abril de 2019, en la que debatían sobre dónde pasar la noche y en la que hablaban de diferentes mujeres hasta el punto de que el primero dijo: «Bueno, yo pregunto y te digo. Ahora te lo arreglo».

Esta conversación es una de las que grabó Koldo García durante años, que han nutrido un nuevo informe de la Guardia Civil en el que implica a ambos y al ya ex número tres del PSOE Santos Cerdán en presuntas adjudicaciones irregulares en el marco de la investigación que dirige el Tribunal Supremo. Según la grabación del encuentro, a la que ha tenido acceso EFE este viernes, ambos hablan aquel día de proyectos que iban a salir a licitación y mencionan una serie de empresas, si bien la conversación acaba discurriendo por otros asuntos.

Ambos debaten sobre dónde podrían dormir el sábado –Málaga, Alicante, Jaén–, y Ábalos le pide «algún sitio discreto» porque luego tienen que «coger esta carretera por aquí». Al día siguiente, según comentan, debían ir a Elche.

En un momento dado, Ábalos dice que «si vinieran de Córdoba, es nada, es ese trocito, pero si vienen estas, claro. Hay que buscar un sitio», y su exasesor le contesta: «Mira, si vienen aquí, ya sabes quién va a venir, eso lo tengo claro. Si viene aquí, tienes a la Ainara ¿Cómo es?».

Ábalos murmura algo «ininteligible», según el informe, y Koldo García continúa: «A la Ariatna, que está bien, que está recién, está bien, está perfecta (sic)».

– Ábalos (A): Y la colombiana.

– Koldo (K): Y la colombiana nueva.

– A: Y la otra (ininteligible).

– K: No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna.

– A: No sé, la Carlota, se enrolla que te cagas.

– K: Pues la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo.

– A: No, era por conocer.

– K: Por eso te estoy diciendo. Bueno, yo pregunto y te digo. Ahora lo arreglo. Que hace falta también que puedan. Que aquí... ¿vale?