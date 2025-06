El aviso de Koldo a Cerdán sobre el CNI: «Están escuchando a todos. A ministros»

El exasesor ministerial Koldo García transmitió al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estarían escuchando «a todos», incluidos «ministros» o al «secretario de la Organización».

«Esos chicos estuvieron trabajando, uno de ellos en Pamplona. Están escuchando a todos. A ministros, al secretario de la Organización», dijo Koldo a Cerdán el 12 de diciembre de 2023 en una conversación grabada por él mismo, a la que ha tenido acceso EFE, y que forma parte de la investigación del Tribunal Supremo. Fue el último encuentro entre ambos que figura en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, antes de que Koldo García fuera detenido en febrero de 2024.

En aquella conversación, Koldo advierte a Cerdán que el CNI podría estar espiando a «todos», y menciona también a la ministra de Defensa, Margarita Robles. «A la hora de cerrar el CNI tienes dos trabajos», señala también Koldo en una conversación transcrita por la UCO, con numerosos pasajes ininteligibles.

Al hablar de las supuestas escuchas, el exasesor del exministro José Luis Ábalos habla de que está seguro de que «no son tan gilipollas», pero pide a Santos Cerdán si le puede ayudar, y añade que «el whatsapp no lo pueden ver» porque «sólo hay una máquina» -que permita acceder a los mensajes- que en ese momento estaría ocupada.

Koldo sabía que el exsecretario de Estado «se quería ir» porque «no aguantaba más»

oldo García alude también en la conversación a «Rafa», en alusión a Rafael Pérez, entonces secretario de Estado de Interior que dejó su cargo hace unas semanas. Dice Koldo que «Rafa se quiere ir» porque, según le dijo, «no aguantaba más». «Rafa se quiere ir, no sé si te lo habrá dicho ya, me lo dijo a mí. Rafa es secretario de Estado de Interior», le dice Koldo, a lo que Cerdán responde que «me dijo Paco que se queda».