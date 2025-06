Vox eleva el tono y asegura que, si el PP quisiera, Sánchez no duraría «ni media hora»

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha advertido este viernes que si el PP quisiera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no duraría «ni media hora» más en la Moncloa. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Millán ha recalcado que Sánchez debería dimitir tras conocerse la supuesta implicación del hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el caso Koldo.

Pero ha incidido en que Sánchez no dimitirá porque no tiene «vergüenza» como, según ha dicho, demostró en la rueda de prensa que ofreció este jueves por la tarde en Ferraz, en la que volvió a evidenciar que «es un mentiroso y está dispuesto a todo con tal de permanecer en el poder».

Ha cuestionado así que el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE no vaya a asumir, «con la que está cayendo», «ni una sola responsabilidad». Por eso, ha centrado la acción en el PP, al que de nuevo ha exigido que presente una moción de censura con el objetivo de convocar elecciones generales y no se quede en comparecer «para no decir absolutamente nada y suplicar que (Sánchez) se someta a la acción de la justicia».

Ha defendido que la moción de censura serviría además para «retratar» a los socios del Gobierno y a todos los diputados del Congreso. Además ha subrayado la necesidad de combatir también a Sánchez en la calle y, en este sentido, ha animado a los ciudadanos a acudir a las manifestaciones como que la que este viernes partirá de Moncloa hasta la madrileña calle Ferraz, donde se encuentra la sede del PSOE, con el lema «¡Hay que echarlo!».

Millán ha llamado a los ciudadanos a manifestarse «sin bandera y sin simbología de ningún partido», solo con la bandera de España. A la protesta de este viernes se sumará el líder de Vox, Santiago Abascal, acompañado de dirigentes y diputados de su partido.