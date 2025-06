Feijóo dice que la explicaciones de Sánchez son «insuficientes» y «decepcionantes»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido para valorar la rueda de prensa de Pedro Sánchez, después de que pidiera perdón tras la dimisión de Santos Cerdán y de asegurar que no habrá adelanto electoral.

«La corrupción es la marca de agua del Gobierno», ha asegurado Feijóo. El líder del PP ha asegurado que las explicaciones del presidente del Gobierno sobre el papel del exsecretario de Organización socialista son «insuficientes y decepcionantes».

En una comparecencia en la sede del PP en Génova, Feijóo ha remarcado sobre lo que ha dicho Sánchez que «no hay quien se lo crea» y ha advertido de que «es imposible que quiera sacudirse responsabilidades, porque las tiene todas».

Ha señalado que donde hay que hacer la auditoría -Sánchez ha anunciado una en el PSOE- es en el Gobierno porque los contratos públicos «son del Gobierno y son los que se han amañado». Esto es, ha dicho, lo que hay que auditar «hasta el último céntimo» y por eso, ha insistido, Sánchez «tiene que marcharse».

A juicio de Feijóo, ha llegado el momento de «poner fin a la escapada» porque «sobrevivir ya no es una opción» y porque no es creíble que Sánchez, que «todo lo controla en su Gobierno y en su partido no se enteraba de nada». Por todo ello y en cualquier caso, ha vuelto a insistir, Sánchez debe convocar elecciones «de manera inmediata».

Abascal llama a Sánchez «sinvergüenza» y le pregunta si «también va a hacer una auditoría a su familia»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tildado a Pedro Sánchez de «sinvergüenza» y le ha preguntado si «también va a hacer una auditoría a su familia», tras anunciar el presidente una auditoría externa de las cuentas del PSOE a raíz de las revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO).

En un vídeo difundido por Vox, Abascal ha ironizado sobre la auditoría anunciada por Sánchez por si «también hará una a su familia», en alusión a los presuntos casos de corrupción de su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. «Todo lo que te rodea es corrupción porque eres el líder», ha dicho.

Abascal ha conocido el informe de la UCO en la capital de Paraguay, Asunción, donde participaba en la cumbre de Foro Madrid. Ha suspendido su agenda en el país latinoamericano y se dispone a volver a España para exigir al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que presente una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo.

En el vídeo, el líder de Vox ha insistido en la herramienta parlamentaria y en las críticas que profiere al PP por entender que su labor de oposición a Sánchez es tibia. «Llevo siete años denunciando a esta mafia de delincuentes, y desde Vox lo hemos hecho solos», ha indicado.

En esta línea, ha recordado que han presentado dos mociones de censura, que Vox está personado en todos los casos que presuntamente afectan al entorno de Sánchez y que han impulsado manifestaciones «de todo tipo», mientras el PP llegaba a acuerdos con el PSOE para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De hecho, ha garantizado que mañana acudirá a manifestaciones «que se están convocando» desde Ferraz hasta Moncloa. «Hace falta una tercera moción de censura», ha subrayado Abascal.

El líder de Vox había reaccionado a la revelación del informe de la UCO diciendo que la dimisión de Santos Cerdán es insuficiente y apuntando a la salida de Sánchez, pidiendo «hacer lo que sea necesario para echarlo».

Vox, que ha presentado dos mociones de censura contra Sánchez sin éxito, ha insistido al PP con ella desde hace días. Si bien los de Santiago Abascal han garantizado apoyarla si no se producen «cesiones a los independentistas» y se convocan elecciones inmediatas, los ‘populares’ están reticentes puesto que no concitaría el apoyo necesario para que la moción saliera adelante.

Podemos critica a Sánchez que «unas disculpas no tapan la realidad» de Cerdán y Ábablos: El daño es «indecible»

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado el mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar que unas «disculpas no tapan la realidad» de que los exdirigente socialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos utilizaron supuestamente sus puestos en el PSOE para «construir una trama de corrupción», en alusión al caso Koldo, que «podría implicar a gobiernos y otros responsables políticos».

«El daño a la democracia y a la mayoría es indecible», ha exclamado Belarra en un mensaje en la red social X, justo al concluir la intervención de Sánchez en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, tras la dimisión del exsecretario de Organización una vez que la Unidad Central Operativa (UCO) vincula presuntamente a Santos Cerdán con la trama Koldo.

El también secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido «perdón» a la ciudadanía tras el informe de la UCO, a la vez que ha dicho que estaba «convencido» hasta hoy de la «integridad» de Santos Cerdán.

También ha descartado un adelanto electoral y una crisis de gobierno a la vez que ha dicho que mantiene su intención de ser candidato, «si así lo quieren los ciudadanos» en los comicios de 2027.