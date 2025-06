«No va a haber convocatoria electoral hasta 2027»

«Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027». Así ha respondido el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a la pregunta de periodistas sobre si se adelantarán las elecciones generales tras conocerse el informe de la UCO que se señala que Santos Cerdán podría haber gestionado comisiones en adjudicaciones de obras públicas en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Sánchez ha justificado su rechazo a anticipar los comicios porque esto «no va de mí ni del PSOE, sino de un proyecto político que está haciendo cosas buenas en un modelo de país que es necesario». Además, ha señalado que tiene intención de repetir como candidato socialista. También ha descartado realizar cambios en su Gobierno.

Además, ha aludido al «asedio que está sufriendo el Gobierno por parte de la oposición». «Hay organizaciones políticas que hacen y reaccionan y otras que ocultan y amparan», ha manifestado en una clara alusión al Partido Popular.

Sánchez pide perdón

Sánchez ha pedido perdón por la implicación de Santos Cerdán estaba en el llamado 'caso Koldo' y ha anunciado que pondrá en marcha una auditoria externa de las cuentas del partido «para eliminar cualquier sombra de dudas que pueda tener la ciudanía». Además, realizará una reestructuración de la comisión ejecutiva del partido, aunque aún no tiene la decisión tomada de cómo será. «Yo tengo muchos defectos, pero siempre he estado comprometido en la lucha contra la corrupción. Me provoca una profunda indignación y tristeza que un partido político se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos», ha manifestado.

El líder socialista ha explicado que este jueves por la mañana, tras conocer el informe de la UCO, se ha reunido con el que era su número tres y «le he pedido su dimisión inmediata y su renuncia al acta». Además, ha vuelto a «pedir disculpas porque no debimos confiar en él». El líder socialista ha asegurado que «no existe la corrupción cero» y ha resaltado su disposición a colaborar con la Justicia.