Koldo a Ábalos: «El hijo puta de Cerdán se ha quedado con dinero»

Koldo García, exasesor del exministro Jose Luis Ábalos, le dijo al que fuera su jefe que «el hijo de puta de Santos» Cerdán, que acaba de dimitir como secretario de Organización del PSOE tras conocerse el informe de la UCO, «se ha quedado con dinero» y que había hecho «cosas mucho más graves» que él.

Se trata de una conversación del 23 de noviembre de 2023, recogida en un informe policial entregado al Tribunal Supremo al que ha tenido acceso EFE, en la que, según se desprende de la grabación, el exministro tendría pendiente de cobro unos 450.000 euros, mientras que Koldo reclamaría 130.000 euros y otros 100.000 euros adicionales. «Sí, cuatrocientos cincuenta mil euros que te debe… y a mi me debe ciento treinta más otros cien, cinco mil quinientos, o sea que imagínate. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía, ¿vale? Y a mí se me están hinchando los cojones», le dice al exministro.

«Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad. Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más», añade, irritado, García. Y ante una respuesta ininteligible de Ábalos, le responde: «Lo único que te pido es que llames a Santos, y le digas, como no me llames a Koldo nos vas a meter en un lío a ti y a mí. Hombre, no puede ser que durante dos años y medio ni se le haya buscado un puesto de trabajo a mi mujer, ni a mí, ni a mi hermano. Que lo he arreglado yo jefe» añade. Tras ello, le cuenta que Santos le pedía varías cosas que le debía trasladar luego a Ábalos: «dile a Jose que consiga que no sé qué, dile a Jose que necesito... que lo tengo por whatssap» «¿Lo tienes guardado todo?», le pregunta el exministro a lo que Koldo responde:« Sí, sí, sí… menos lo tuyo, que está borrado» y «yo tengo dos móviles de Santos, de todas las barbaridades» a lo que luego añade «otro ministro me ha seguido viendo, me ha cuidado», sin precisar a quien se refiere.

El tono de la conversación y el enfado de Koldo no baja en ningún momento: «Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él, y te garantizo, y te garantizo que no te puedes ni imaginar. Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con él. Porque hay cosas mucho más graves en lo que ha hecho él». La conversación termina así: «Jose, dile que me tiene que ver, y te doy los cuatrocientos cincuenta, te quito ciento treinta que me debes y el resto es tuyo. Y siempre haré lo que me pidas»