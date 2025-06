Ábalos a Koldo en 2023: «No tengo un puto euro, voy con 50 euros toda la puta semana»

El exministro de Transportes José Luis Ábalos le dijo en noviembre de 2023 al que había sido su asesor, Koldo García, que le debían dinero y que no tenía «un puto duro» e iba «con cincuenta euros toda la puta semana», aunque los estaba «estirando que te cagas».

En esta conversación grabada y que aparece transcrita en el informe remitido por la UCO al Tribunal Supremo, Ábalos, entonces diputado del PSOE, le habló a Koldo García de una deuda de «cuatrocientos y pico» y éste, ante su falta de dinero, le contestó que su hijo tenía que tener dinero suyo «por cojones». «Sí, me va dando mil, cuatro mil… y aun así, aun así, la verdad es que me he fundido mucho, solamente en alquileres yo me he gastado un huevo. Y he estado en Madrid… un huevo… y con más de cincuenta y tantos mil», replicó Ábalos.

En su contestación, Koldo García le dijo «no te gastas 470.000 euros en dos años... no me jodas» y añadió que tenía que llamar al hijo de Ábalos para decirle que le tenía que ingresar «mil pavos al mes». «Si me ingresa mil pavos al mes vuelvo a pagar la pensión al niño», añadía.

La conversación, que forma parte de las grabaciones halladas en varios dispositivos incautados al asesor, había comenzado con el exministro hablando de dinero y Koldo García contestando que a Ábalos le debían 450.000 euros y a él otros 100.000 o 105.000 euros. Koldo: «Santos se ha quedado con dinero delante mía» «Y el hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante mía, ¿vale? Y a mí se me están hinchando los cojones. Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad… para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada».

«Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más», afirmó Koldo García, según la UCO. En este informe aparece además otra conversación entre Koldo García y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en febrero de 2022, ya con Ábalos fuera del Gobierno, en la que el exasesor reclamaba al dirigente socialista 450.000 que se le debían al exministro, que habría recibido pagos por valor de 550.00 euros.

Ante las respuestas de Cerdán, varias ininteligibles, el asesor pregunta si no le puede conseguir que le den a Ábalos 150.000 euros «para quitarse a la exmujer». «Si consigo 150 son para él», dice además García, a lo que Cerdán dice que va a ir a «pedir todo» y el asesor insiste: «pero que le den algo, algo». En esta conversación se habla de «lo de Sevilla», Logroño, Barcelona o Murcia, que según la UCO son referencias a varias obras.

Esta unidad de la Guardia Civil señala además que del estudio de la conversación y según Koldo «a Ábalos se le debía en esta fecha, febrero de 2022, 450.000 euros, lo que conformaría un total de 1.000.000 euros si se le añade lo ya cobrado por éste y sin contar los 70.000 euros correspondientes a la »bajera««. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ofrecido a Santos Cerdán declarar voluntariamente el 25 de junio al encontrar »consistentes indicios« de su »posible participación« en una »aparente« adjudicación indebida de obras públicas y »a cambio de precio».