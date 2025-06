Koldo se jactó de haber librado a Ábalos y Cerdán y amenazó a éste con acudir a «Pedro» si no le hacía caso

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recogido en su último informe una grabación en la que Koldo García se jactó de haber librado al exministro de Transportes José Luis Ábalos y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de una investigación que llevaba Fiscalía. En la transcripción también consta que el exasesor amenazó con acudir a «Pedro» si el 'número tres' de los socialistas no le atendía.

Así consta en el oficio de 490 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que los agentes entregaron al Tribunal Supremo el pasado 5 de junio y que llevó al magistrado Leopoldo Puente a ordenar los registros en casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de varias empresas el pasado martes. Los investigadores explican que en noviembre de 2023, en una reunión a medio día en una cafetería, Koldo García informó a Ábalos de que la Fiscalía iba a proceder a archivar las diligencias de investigación que llevaba «sobre diferentes contratos adjudicados durante el estado de alarma decretado en 2020 por el COVID 19».

«De este extracto de la conversación, resulta llamativo que Koldo indicase que él lo habría hecho muy bien por conseguir que tanto Ábalos como Santos quedasen fuera de la investigación», apuntan los agentes. Según las transcripciones, el exasesor le dijo al exministro: «Y bueno sigo repitiendo, muy bien lo he hecho para que encima Santos y tú estáis fuera y yo me quede... en, en esta».

«Te juro por Dios»

La UCO también destaca que en el marco de dicha conversación, Koldo habría trasladado su molestia con Cerdán «por el hecho de que supuestamente éste hubiera difundido en Navarra que la Fiscalía le estaba investigando». «Santos ha di..chivado en Navarra que a mí me está siguiendo la Fiscalía Anticorrupción y que me van a meter en la cárcel. Eso lo ha dicho en Navarra, lo cual es mentir, ¿vale?», señaló el exasesor.

Asimismo, consta que luego Koldo amenazó con acudir a «Pedro» si Cerdán no le atendía. «Le he escrito a Santos, le he dicho voy a ver a José cinco minutos, necesito que me veas cinco minutos, o me ves cinco minutos la semana que viene o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona. Porque Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas (...) de Acciona», aseguró.