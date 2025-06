Mazón afirma que no elaboró el Es-Alert el 29-O y acusa a la oposición de «enredar»

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido este jueves que no elaboró el mensaje de Es-Alert que se envió a la población el día de la dana, el 29 de octubre de 2024, y ha acusado a la oposición de «enredar» durante estos casi ocho meses y de «jugar con las víctimas» de la tragedia en la que murieron 228 personas.

Así lo ha señalado en la octava sesión de control desde la dana en Les Corts Valencianes, en la que el PSPV-PSOE y Compromís han exigido de nuevo su dimisión por la gestión de la catástrofe en un bronco debate, que incluso se ha suspendido diez minutos cuando los diputados de Compromís han mostrado puestos en pie carteles que preguntaban «dónde estaba» el día de la dana.

El síndic socialista, José Muñoz, ha acusado a Mazón de haberse «ganado a pulso ser el símbolo de la indignidad política» en España y de haber puesto a la Comunitat Valenciana «en el mapa de la vergüenza», y le ha instado a responder «sí o no» a la pregunta de si elaboró el Es-Alert el día de la dana, a lo que Mazón le ha respondido: «Pues no, sabe usted que no». «Hoy podría recrearme en el bochorno de la casa de (José Luis) Ábalos, podría recrearme en Koldo (García), en Leire (Díez), en el hermano del presidente del Gobierno, en los chanchullos de Santos Cerdán o en el procesamiento del fiscal general del Estado», ha afirmado el president, quien ha aseverado que el dinero de la recuperación de los valencianos está «en las cajas de Ábalos de la Guardia Civil».

Muñoz ha criticado la «absoluta falta de conexión y empatía» de Mazón y el PP con las víctimas, a los que ha pedido que las reciba, no que las abronque, y que tenga en cuenta las manifestaciones que cada mes piden su dimisión, en lugar de irse al «pinchazo de manifestación» del domingo pasado en Madrid. El president ha acusado a los socialistas de «traicionar» a los valencianos al elegir a Pedro Sánchez, quien ha dejado a la Comunitat sin el FLA extraordinario, sin ayudas a fondo perdido y sin dinero del fondo de solidaridad de la UE para la reconstrucción, mientras tienen -ha dicho- «el cuajo» de haber «vetado» las exenciones fiscales y «la barra y los santos ... Cerdán de haber exprimido» a los autónomos.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha reprochado a Mazón que no haya tenido tiempo de reunirse con las víctimas de la dana, pero sí de ir a dos comidas «con palmeros» del partido, a un «bluf de manifestación en Madrid» o «de turismo» a Nueva York gastando «50.000 euros sin traer ningún acuerdo». Le ha leído una carta de Encarna, hermana del director del instituto de Cheste que falleció la tarde de la dana al salir de trabajar, quien acusa al president de solo querer seguir en el cargo para poder cobrar 75.000 euros al año como miembro del Consell Jurídic, un «dinero manchado de sangre» y le califica de «ruin», tras lo que Baldoví le ha instado a dimitir.

«Yo esta semana me he seguido reuniendo con víctimas», pero «no busco tu circo», le ha respondido Mazón, quien ha acusado a Compromís de no hacer propuestas para la reconstrucción y de ser «un cero a la izquierda», no pintar ni servir «para nada», ser un partido «teledirigido por una mando a distancia desde Madrid» y de haberse convertido «en la nada».

Baldoví ha reprochado a Mazón su «cara dura y le ha avisado de que podrá comprar »aplausos y abrazos vergonzosos« o el »cariño falso de Feijóo«, pero no el respeto y el perdón de los valencianos, y le ha instado a decir dónde estaba la tarde del pasado 29 de octubre, tras lo que los diputados de su grupo se han puesto en pie y han mostrado carteles con la pregunta »dónde estabas« en valenciano.

La presidenta de Les Corts ha suspendido diez minutos el pleno ante la negativa de los diputados de Compromís a sentarse, y cuando se ha retomado Mazón ha afirmado que lo mejor que sabe hacer Baldoví es »buscar abrir telediarios« y lo mejor que sabe hacer él es abrir centros de salud o el metro tras la dana. También ha criticado los viajes del Botànic, como un viaje de Ximo Puig a China y Japón que, según ha dicho, costó »128.000 euros".