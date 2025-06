Ábalos se muestra tranquilo tras el registro en su casa de Valencia: «Lo único que les interesaba era el teléfono»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos se ha mostrado tranquilo, tras las más de nueve horas de registro que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han llevado a cabo este martes en su casa de Valencia por orden del Tribunal Supremo (TS) en el marco de unas diligencias secretas relacionadas con obras.

Según ha explicado en declaraciones a la prensa, le han volcado el contenido de su teléfono móvil y se lo han devuelto pero se han llevado unas memorias digitales que no les ha dado tiempo a copiar y que podrá recoger en los próximos días.

«Lo único que les interesaba era el teléfono», ha dicho para aclarar que no estaba preocupado porque, «más allá de las cosas íntimas», que ha confiado en que se preserven, su móvil «no registra una gran actividad desde hace mucho tiempo». «Por lo tanto, todo lo que sea aclarar no me molesta, así es que estoy muy bien», ha sostenido.

Interrogado sobre los motivos del registro, el exministro ha precisado que guardan relación con un reciente informe fechado el 5 de junio, cuyo contenido aún no ha trascendido.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han aclarado que la UCO buscaba documentación relacionada con obra civil, en base a los papeles aportados por el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, el empresario Víctor de Aldama, sobre supuestos amaños en la adjudicación.

«El trato ha sido excelente»

Ábalos, que en sucesivos escritos ante el TS e incluso en una denuncia ante la Fiscalía ha acusado a la UCO de llevar a cabo pesquisas ilegales en su contra, ha contado que «ha sido la propia Guardia Civil» quien le ha llamado este martes por la mañana para pedirle que «bajara a abrirles» y que «el trato ha sido excelente», con una intervención «mínima» y «muy profesional», mientras que por su parte ha hablado de «absoluta colaboración».

Si han tardado tanto en efectuar el registro, que se ha prolongado desde las 7.00 hasta las 16.30 horas aproximadamente, ha sido porque tiene «muchos libros» y revisarlo todo «da mucha faena». «No es que los hayan visto todos, pero sí por encima. Y luego, en el bajo, pues tengo mucho trasto, muchas cajas», ha precisado.