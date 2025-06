Bolaños niega indicaciones de Moncloa al fiscal y ve grave que el juez lo diga sin pruebas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado «categóricamente» que hubiera eventuales instrucciones de la Presidencia del Gobierno al fiscal general del Estado, como recoge el auto del Supremo que le procesa, y ha lamentado que el TS haga «una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria».

En declaraciones a los periodistas tras participar en un acto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Bolaños ha expresado el apoyo del Ejecutivo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse su procesamiento por un delito de revelación de secretos por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal. «Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto... El Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito», ha subrayado Bolaños.

El titular de Justicia ha asegurado que no ha leído aún el auto del juez del Supremo Ángel Hurtado, que considera que el fiscal filtró un correo electrónico sobre la investigación por fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Sobre este aspecto, Bolaños ha negado «rotunda y categóricamente» este extremo. «Esto no sucedió nunca y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria, porque esto no sucedió nunca».

Ha destacado que García Ortiz es un servidor público «ejemplar» que siempre ha trabajado y que sigue trabajando persiguiendo el delito «con el coste personal que en ocasiones tiene, como es este supuesto». «Es un servidor público ejemplar y cuenta con la confianza del Gobierno para continuar ejerciendo con sus funciones como fiscal general del Estado», ha afirmado.

Preguntado por si es sostenible ser fiscal general del Estado estando procesado, ha respondido que «es perfectamente sostenible en un Estado de derecho, con presunción de inocencia, con un auto que no es firme y que cabe al menos reforma y apelación».