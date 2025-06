El IBEX se frena tras ocho semanas al alza con la vista puesta en las consultas EEUU-China

Tras encadenar una racha de ocho semanas consecutivas al alza, el IBEX 35 mostraba movimientos muy reducidos en la apertura del lunes, en un mercado que espera con un optimismo cauto el desenlace del encuentro entre representantes económicos de Washington y Pekín.

El mercado asimiló rápidamente la cifra de empleo estadounidense del viernes, que resultó ligeramente más alto de lo previsto, pero no alteró de manera significativa la visión de la economía estadounidense. La atención se desplazó rápidamente a las consultas entre altos cargos de EEUU y China en Londres, donde se reunirán con el objetivo de apaciguar las disputas entre las dos superpotencias.

En las últimas semanas el choque ha ido más allá de los aranceles y se ha extendido a los controles a la exportación de bienes y componentes esenciales para las cadenas de suministro, lo que agravado el temor a que la guerra comercial lastre gravemente la economía mundial. A la incertidumbre en el plano económico se sumaba a la preocupación por el plan fiscal en Estados Unidos y el revuelo político en el país por el enfrentamiento entre efectivos de la Guardia Nacional de California y manifestantes contra las redadas migratorias en Los Ángeles.

«Hoy nos movemos entre el ingenuo optimismo ante la reunión EE.UU./China en Londres sobre tierras raras y la inquietud ante las revueltas en California por la persecución a inmigrantes indocumentados y empresarios de primera línea expresándose en Washington contra el plan fiscal de Trump, que selectivamente disuadiría la inversión extranjera procedente de aquellos países considerados 'fiscalmente adversos' para EE.UU.», dijeron analistas de Bankinter.

Estos expertos destacan que, en cualquier caso, los mercados están también pendientes del dato de precios al consumo del miércoles en Estados Unidos, que puede dar fuerza o desalentar los temores inflacionarios asociados a los aranceles, y definir las expectativas sobre el curso de los tipos de interés de la Reserva Federal.

Entretanto, a las 0702 GMT del lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 0,80 puntos, un 0,01%, hasta 14.248,40 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,06%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,11%, BBVA se anotaba un 0,08%, Caixabank cedía un 0,10%, Sabadell ganaba un 0,21%, Bankinter se dejaba un 0,09% y Unicaja Banco apenas variaba.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica NOT AVAILABLE, Inditex avanzaba un 0,06%, Iberdrola se dejaba un 0,09%, Cellnex ganaba un 0,27% y la petrolera Repsol subía un 0,17%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)