Abascal arremete contra Feijóo por «alentar» la legislatura pactando con el PSOE en Europa

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, por «alentar» la legislatura de Pedro Sánchez pactando con el PSOE en Bruselas y ha lamentado que los populares no sean «coherentes» en la oposición al Gobierno. Abascal, también presidente del partido europeo Patriots, se encuentra en París para participar mañana en un encuentro de la formación junto con otros dirigentes de este partido como los franceses Marine Le Pen y Jordan Bardella, el húngaro Viktor Orbán, el italiano Matteo Salvini y el holandés Geert Wilders.

El presidente de Vox participa este domingo en una jornada de trabajo en Fontainebleu, localidad próxima a París, y en declaraciones a los medios ha avisado de que el PP «es una gran estafa». «Mientras está convocando manifestaciones en España mantiene el pacto con los socialistas en Bruselas», ha criticado tras recriminar a los populares que también acudan a una Conferencia de Presidentes «un día antes de llamar mafia al Gobierno de España».

«Es una gran estafa y por eso nosotros nos reunimos con nuestros aliados para hacer todo lo posible en el ámbito internacional contra el sostenimiento de Pedro Sánchez en el poder», ha incidido.

Abascal considera que la legislatura «será larga y debemos estar preparados para resistir» y ha insistido en que «no solo por la desvergüenza del presidente del Gobierno sino por el aliento que ofrece el PP».

Ha recordado que Vox no acude a ninguna reunión con el Ejecutivo porque considera que es un Gobierno «ilegítimo, ilegal, criminal y corrupto, y actuamos en consecuencia». «Creo que eso tiene que ver con el hecho de que la manifestación de hoy del PP no haya sido de las más multitudinarias...Muchos españoles han descubierto ya la estafa del PP y no están dispuestos a participar en una mascarada», ha señalado.