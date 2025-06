Yolanda Díaz reformará el registro horario aunque no salga adelante la rebaja de jornada

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado este jueves que reformará vía Real Decreto el registro horario en las empresas aunque no salga adelante la reducción de la jornada laboral.

La ministra, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha subrayado que la razón fundamental por la que los empresarios se oponen a la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales es porque está incluida en un proyecto de ley donde también se endurece el registro para controlar cuántas horas de trabajo hace cada empleado.

La vicepresidenta segunda ha subrayado que hay dos sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que instan a España a cambiar el registro para que sea «interoperable, objetivable y veraz» y para que se incluya en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, el que regula las horas extraordinarias.

«Los trabajadores saben perfectamente cómo funciona el registro horario. Saben que no funciona porque les hacen firmar en blanco. Por tanto, la clave no sólo es la reducción de la jornada laboral, es que se cumplan con las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. ¿Es que las formaciones políticas, las que sean, o la patronal española, no va a respetar la fuente de derecho europeo que es el Tribunal de Justicia Europeo?», ha apuntado Díaz.

La vicepresidenta ha insistido en que la CEOE no quiere rebajar la jornada porque lo que no quiere es el control horario. «Es muy importante que se sepa. La razón fundamental de los opositores de la reducción de la jornada laboral no es la reducción horaria. Es el control del registro horario», ha recalcado la ministra.

En todo caso, ha añadido la ministra, el control horario tiene rango reglamentario y, por tanto, «se dicta un Real Decreto» para modificarlo y «se aplica». En su opinión, es «muy grave» que las patronales vayan haciendo «un llamamiento a la insumisión» diciendo que los partidos voten en contra del proyecto de ley de las 37,5 horas.

Pese a todo, Díaz se ha mostrado convencida de que el proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral saldrá adelante en el Congreso. «La reducción de la jornada laboral se va a aprobar en nuestro país. Yo no sé lo que vamos a tardar, pero se va a aprobar. Estamos trabajando con las formaciones políticas para que así sea y se va a aprobar por una razón fundamental, porque afecta a 12 millones y medio de trabajadores en nuestro país», ha asegurado la ministra.