El PP asegura que Leire Díez «no actuaba sola» y acusa al PSOE de obstruir la justicia

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha sostenido que la militante del PSOE Leire Díez «no actuaba sola» en la supuesta conspiración contra al menos un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y un fiscal, y ha asegurado que todo forma parte de «unas cloacas» y «una obstrucción a la justicia» que viene «de la mano del PSOE».

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, que ha recogido Europa Press, Gamarra se ha referido a las informaciones periodísticas que señalan que Leire Díaz ofreció acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a empresarios a cambio de datos comprometedores de funcionarios públicos, asegurando que «no es propio de una democracia» y reflejan una «decadencia moral».

«La degradación moral a la que (Pedro) Sánchez está llevando a nuestro país es ante la que nosotros nos rebelamos», ha afirmado la dirigente del PP, al tiempo que ha recordado que «la semana pasada vimos cómo el hermano del presidente del Gobierno se va a sentar en el banquillo por un delito de corrupción», algo que no había ocurrido anteriormente. Toda esa «corrupción», en su opinión, no solo «se ha estado tapando», sino que ahora se conoce que «se sabía, se tapaba y se obstruía la justicia» para que «no pueda desarrollar su labor».

«Por lo que se está publicando en estos momentos, (Leire Díez) no actuaba ella sola y no parece que sea tampoco como se ha estado insinuando pues un trabajo periodístico», ha agregado. Preguntada sobre si a falta de una sentencia esos juicios de valor no quebrantan la presunción de inocencia, Gamarra ha defendido que ese derecho está perfectamente garantizado en nuestro país y que la única persona en haberlo puesto en cuestión fue la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

También ha cargado contra el PSOE por «perseguir a los cuerpos y fuerzas de seguridad», y ha clamado que «a la Policía Nacional y a la Guardia Civil lo que hay que hacer es respetarla. Asimismo, ha recordado que hay numerosas »evidencias« de cómo se está tratando de »obstaculizar la acción de la justicia« en relación a los casos de corrupción que »acorralan al presidente del Gobierno« »Claro que existe la presunción de inocencia, sólo faltaría en un Estado de derecho, pero las responsabilidades políticas y la degradación moral a la que está llevando Pedro Sánchez a nuestro país es ante lo que nosotros nos revelamos y ante lo que decimos a los españoles que no tienen por qué resignarse«, ha zanjado.

En otro orden de cosas, Gamarra se ha referido a la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes que mantuvo ayer el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con los presidentes autonómicos, y tras la que las comunidades autónomas del PP reprocharon al Gobierno no atender sus preocupaciones.

»Las Conferencias de Presidentes no tienen que ser monólogos ni meramente una foto, y eso es lo que pretende el Gobierno«, ha criticado al respecto la secretaria general del PP, apelando a la necesidad de que pueda haber debates donde se aborden los asuntos »con un poquito de profundidad". La dirigente del PP ha reivindicado algunos de los temas que piden las CCAA, como la financiación autonómica, el déficit de profesionales sanitarios, la gestión de las fronteras o la política migratoria, no solo en la vivienda y la formación profesional y universitaria, como ha propuesto el Ejecutivo.