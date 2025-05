Feijóo presenta su «decálogo del cambio»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes 94.501 avales que ha recabado dentro del partido para optar a la reelección como presidente del partido ante el XXI Congreso nacional extraordinario que se celebrará en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio. En ese acto, ha enumerado además el «decálogo del cambio» que aplicará si gana las próximas elecciones.

«Es un inmenso honor que mi partido confíe más en mi. Estos avales no me pertenecen sino que me comprometen», ha afirmado, para añadir que este apoyo le «emociona» y es «más consciente de la importancia del reto» al que se enfrenta.

Feijóo ha dado a conocer los apoyos con los que cuenta un día antes de que acabe el plazo marcado, dado que el 28 de mayo es la fecha límite para presentar candidaturas a la Presidencia del Partido Popular ante el cónclave.

Lo ha hecho posando ante los medios con las cajas de los avales y un fondo azul con el lema 'Política que sirve', que es el mensaje que en los últimos meses está utilizando el partido para contraponer su gestión con la del Gobierno de Pedro Sánchez. Le han acompañado los miembros de la Comisión Organizadora (COC) que preside el madrileño Alfonso Serrano.

Ante el Congreso extraordinario de abril de 2022, Feijóo ya hizo una demostración de fuerza al lograr alrededor de 50.000 avales para su candidatura. Pocas semanas después fue elegido presidente con el apoyo del 98,35 por ciento de los delegados que participaron en la segunda vuelta.

Feijoo ha asegurado que cada firma de apoyo a su candidatura «es un acto de confianza». «Yo no pido que nadie me regale la confianza. Quiero ganármela, quiero merecerla y quiero ampliarla», ha dicho, para añadir que se presenta para seguir al frente del PP y después «obtener la confianza de la mayoría de los españoles» en las urnas.

«Hace tres años iniciamos este camino, un camino que nos llevó a convertirnos en el primer partido de España y este Congreso debe de convertir al PP en el partido del cambio en España», ha afirmado, para agregar que en las últimas generales se quedaron «a un paso».

Además, el líder del PP se ha comprometido a «dar todas las batallas» para que España «siga ganando, a poner claridad ante la oscuridad que representa» el Gobierno de Pedro Sánchez y «a generar certezas» sobre lo que va a hacer el PP si gobierna.

«Este Congreso es importante para el partido, pero es mucho más importante para España. Tenemos la obligación política de reconstruir lo que Sánchez ha destruido. Los valores y la palabra, la igualdad de los españoles, la credibilidad de las instituciones, la cultura del mérito y del esfuerzo, las cuentas públicas, la economía de las familias y la dignidad de la política», ha asegurado, para añadir que el Ejecutivo se ha convertido en «el principal problema de España».

A renglón seguido, ha presentado el «decálogo del cambio» que aplicará si gobierna que incluye la elaboración de una auditoria general frente al «despilfarro» del Gobierno, menos impuestos revisando cada una de las 97 subidas ejecutadas por Sánchez y eliminación de la burocracia, suprimiendo duplicidades.

El documento de Feijóo incluye también una apuesta por afrontar el problema de la vivienda con más oferta, más suelo, menos trabas y menos cargas; una energía «limpia» y «barata» con neutralidad tecnológica y un mix energético limpio y competitivo que asegure el suministro; y tratar el agua como un «reto de país» que hay que afrontar con «visión de estado».

En cuanto a la inmigración, apuesta por que sea «legal, segura y ordenada», de forma que quien venga a aportar, será un ciudadano más, quien no, tendrá que irse. El decálogo también incluye una apuesta por el crecimiento y oportunidades para los jóvenes; defensa de las instituciones frente a los «atropellos de Sánchez»; y defensa de la libertad e igualdad.

Al ser preguntado si de la ponencia política quedarán excluidas las relaciones con Vox o los partidos independentistas, Feijóo ha respondido que en el cónclave van a hablar de la relación del PP con los ciudadanos.

«El nudo guardiano de la ponencia política es dirigirnos a los ciudadanos. No mirar al ombligo del PP ni mirar al ombligo de otros partidos políticos. Creo que no lo necesitamos, honestamente», ha asegurado, para subrayar que el PP no se va a presentar a las elecciones mirando si suma o no con todo el arco parlamentario «para impedir que gobierne el que gane».

Feijóo ha reconocido que «hay una gran desilusión en la política española», ya que, según ha dicho, por la situación que vive España hay «una gran ansiedad en los ciudadanos». «Yo comprendo esa desilusión, esa desazón, esa ansiedad. La vivo todos los días que salgo a la calle», ha apostillado.

En este punto, ha dicho que él busca decirle a los ciudadanos que España «tiene remedio» y que él se compromete a «un cambio político en España». «Me comprometo, por tanto, a un rearme moral y a que este Congreso sea un punto de inflexión en el cambio que España está esperando», ha resaltado.

Aparte de Feijóo, ya hay un exdirigente del PP valenciano que ha anunciado su intención de competir por la Presidencia del PP. Se trata de José Luis Bayo, expresidente de Nuevas Generaciones del partido en la Comunidad Valenciana y portavoz de Iniciativa Regeneración del PP.

Bayo tiene previsto presentar este miércoles 28 de mayo los avales para participar en las primarias, según ha anunciado él mismo a través de un comunicado. De hecho, ha convocado a los medios a las 12.00 horas en la sede nacional del PP de la madrileña calle Génova. No es la primera vez que trata de presidir el PP, ya que también presentó su precandidatura en el Congreso celebrado en 2018 --que aupó como líder a Pablo Casado--, llegando entonces a recoger 350 avales, aunque no contó con avales válidos suficientes.