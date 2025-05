Sumar reclama al PSOE apoyar la urgencia de la ley de embargo de armas a Israel y retirar a la embajadora en Tel Aviv

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado al Ministerio de Exteriores que retire a la embajadora en Tel Aviv como medida de presión a Israel y también ha solicitado al PSOE que respalde en el Congreso tramitar por vía de urgencia la ley para el embargo de compraventa de material militar con el país hebreo.

No obstante, ha subrayado que el socio minoritario no contempla ningún escenario alternativa como pedir que esta figura se apruebe en Consejo de Ministros por decreto, como sí exige Podemos para el Ejecutivo demuestre que no es «colaboracionista» con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En rueda de prensa este lunes en Madrid, Urtasun ha celebrado que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, se posicione con el planteamiento de Sumar al mostrarse a favor de la opción de aplicar sanciones individuales a cargos del Gobierno israelí por el genocidio en Gaza, así como de suspender el acuerdo de colaboración entre la UE e Israel.

No obstante, ha opinado que el Gobierno todavía tiene «deberes en casa» y puede formalizar más actuaciones de presión a Israel, como retirar a la embajadora Ana Salomon o apoyar en el Congreso que la ley del embargo de armas, cuya admisión a trámite se aprobó la semana pasada, se tramite por la vía de urgencia.

Cuestionado sobre si contemplaría pedir dentro del Gobierno que el embargo se apruebe como decreto, Urtasun ha respondido que su espacio no contempla "ningún escenario 'B' y apuesta por la aprobación de esta ley, que defendieron junto a Podemos, dado que sería un paso más en el compromiso del Gobierno de no comerciar con Israel en materia armamentística, aparte de blindar esta medida para el futuro con independencia de quien gobierne.

El también ministro de Cultura ha reivindicado que Sumar es garantía en el Gobierno de apoyo al pueblo palestino y de contundencia para que no haya compraventa de material militar con Israel. Como ejemplo, ha defendido que su espacio logró mover al PSOE para cancelar el contrato para adquirir balas a una empresa israelí que había licitado el Ministerio del Interior.

«Hemos logrado el compromiso político del embargo, que ahora queremos lograr con esta Proposición de Ley. Nosotros no vamos a parar», ha reivindicado. Y cuestionado sobre si sectores del PSOE minusvaloran la norma y la ven como simbólica, Urtasun ha respondido que no hay mayor realidad en términos jurídicos que aprobar una legislación específica en el Congreso.

Por su parte, Podemos ha cargado contra el Gobierno al acusarle de que su «complicidad con Israel» sigue «intacta» y de aplicar una «enorme hipocresía» ante el Genocidio en Gaza, dado que podría aprobar mañana si quisiera un embargo de armas en el Consejo de Ministros en vez de escudarse en la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley.

El secretario de Organización del partido morado, Pablo Fernández, ha retado al Gobierno de si quiere «romper» con Israel puede aprobar este decreto para vetar el comercio de material militar con el país hebreo.

De hecho, ha denunciado que opta por la vía del decreto porse su intención, a su juicio, es que Israel siga siendo su «socio y un país amigo». Por tanto, ha esperado que el PSOE «toma el pelo a la gente» y ha exhortado a que se produzca una movilización ciudadana para exigir al presidente que apruebe dicho embargo en el seno del Consejo de Ministros.

Finalmente, la secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, ha subrayado que celebran que el PSOE se mueva a apoyar la admisión de una ley para prohibir el comercio de armas con Israel, cuya tramitación debe acelerarse.

De esta forma, ha dejado claro que su formación estará vigilante para que no haya contratos con empresas israelíes en materia de defensa.