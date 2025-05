Vox dice que el PP les ha pedido ayuda para que gobiernos afines veten la oficialidad del catalán en Europa

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha reafirmado el rechazo de su partido a la propuesta española de hacer oficial en la Unión Europea las tres lenguas cooficiales en nuestro país (catalán, euskera y gallego), una idea que tacha de «absoluto disparate», y ha señalado que desde el PP les han pedido ayuda para que gobiernos afines como el italiano o el húngaro la veten este martes en el Consejo de Asuntos Generales de la UE.

En rueda de prensa en la sede del partido, Fúster ha indicado que la oficialidad europea de las «lenguas regionales» españolas no es una «cuestión de sentimentalismo», ni de «intereses políticos», sino de «eficacia, cohesión y sentido común».

«La Unión Europea cuenta ya con 24 lenguas oficiales, lo que supone un enorme esfuerzo de traducción, interpretación y costes, muchos costes administrativos. Incluir nuestras lenguas regionales supondría un gasto adicional como mínimo de 40 millones de euros al año por lengua, una cifra difícil de ajustar ante los ciudadanos europeos que exigen rigor en el fondo de los fondos públicos», ha explicado.

También critica que esa petición española sea una reclamación de Junts, una exigencia de los de Carles Puigdemont para dar su voto a Pedro Sánchez: «Esta propuesta responde mucho más a intereses políticos de partidos separatistas y a pactos de investidura que a una verdadera necesidad social o cultural europea», ha dicho.

Además, cree que aceptar esa petición «sentaría un precedente peligroso» para países con lenguas regionales, pondría en cuestión «la unidad y la operatividad de las instituciones europeas», y multiplicaría la burocracia.

Según ha explicado, Vox está trasladando esta idea a sus aliados de Patriots y del grupo de Conservadores y Reformistas (ECR) para que sus gobiernos la veten, y el propio PP, que coincide en la crítica, les ha pedido su intercesión para tumbar la propuesta del Gobierno español.

«El Partido Popular entiende que lo de las lenguas es absurdo y nos ha llamado a nosotros porque ellos son inútiles (ha resumido). El PP tiene la red de contactos de una zarigüeya, no tiene capacidad de influencia en el Partido Popular Europeo. No tienen posibilidad, no tienen capacidad de maniobra y nosotros sí».