Feijóo apuesta por devolver a los migrantes irregulares que no cumplan requisitos y valores que se exigen a españoles

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuesta por devolver a los migrantes irregulares que no cumplan requisitos y valores que se exigen a los españoles. «Hemos de ver primero si tienen contrato de trabajo. Segundo, si no tienen ningún tipo de antecedente penal y, tercero, si cumplen los requisitos y los valores que se les exige a cualquier español, como usted o como a mí, para pertenecer a nuestra sociedad. Por tanto, inmigración regular sí, inmigración irregular no», ha asegurado Feijóo en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.

Así lo ha puesto de manifiesto preguntado por la regularización de personas migrantes. En cuanto a las personas que no cumplan con estos requisitos y valores, ha pedido «intentar que vuelvan a sus países» y que no tengan un permiso de residencia en España.

En este sentido, se ha mostrado a favor de la «inmigración regulada». Asimismo, ha admitido que España necesita mano de obra pero ha recalcado que eso no significa que puedan entrar «centenares de miles de personas» de forma irregular en España. «Por tanto, cuando una persona tiene una oferta de trabajo y hay una empresa que está dispuesta a contratar a esa persona, esa persona cumpliendo las leyes españolas y sometiéndose, igual que se somete al resto de los españoles, a nuestro ordenamiento jurídico, puede trabajar en nuestro país», ha señalado.

Igualmente, ha destacado que España se ha convertido en el país de la Unión Europea «con el mayor efecto llamada». Además, ha añadido que la frontera española es la de «mayor permeabilidad» para las mafias que trafican con personas. Concretamente, en los últimos años, las zonas del archipiélago de Canarias.

Por otro lado, ha acusado al Gobierno de no permitir que Frontex «haga su trabajo» en el entorno de las Islas Canarias, cuando se han muerto «cerca de 10.000» personas, en el mar «en el intento de acceder al territorio español». También ha subrayado que la inmigración «es un problema de toda la Unión Europea».

Feijóo también ha comparado la política de inmigración española con la de otros países de la Unión Europea. En esta línea ha dicho que la de los responsables europeos es «absolutamente distinta» y ha tildado la española de «frívola».

«La peor política de inmigración es aquella que no existe. En España no hay política de inmigración. Aquí de lo que se trata es de que se llegue de forma irregular y después ver cómo lo hacemos», ha indicado.

Respecto a los menores migrantes no acompañados, ha criticado que el Ejecutivo quiera «meterlos como si fuese paquetería express a las comunidades autónomas». «Eso sí, a las comunidades autónomas del Partido Popular, a la Generalitat de Cataluña o al País Vasco no, porque esos son socios y no los quieren y por lo tanto no le corresponde», ha subrayado.

Por último, se ha referido al auto del Tribunal Supremo para que el Gobierno se hiciera cargo de los más de 1.000 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Así, ha lamentado que la responsabilidad sobre esta cuestión resulte que es de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.