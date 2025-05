Feijóo sobre Israel: «un Estado no es genocida»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de tapar con su política exterior hacia Israel sus problemas internos en España, y ha asegurado que «un Estado no es genocida» y que «el pueblo israelí no es genocida», después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurase en el Congreso que España «no comercia con un Estado genocida».

Así se ha expresado el líder de los 'populares' en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha animado a recordar «la causa» de la ofensiva contra la Franja de Gaza, que fue el atentado del 7 de octubre de 2023, si bien ha recordado que «un gobierno democrático no puede confundir» a la organización terrorista Hamás con la población civil palestina, abriendo fuego contra ellos e impidiendo la ayuda humanitaria.

A partir de ahí, según Feijóo, «es evidente» que el Gobierno de España «está utilizando» sus problemas de política interior para «buscar algún cambio de pantalla en política exterior». «Allá él y sus responsabilidades sobre Palestina y sobre Israel», ha añadido, lamentando que Sánchez se haya roto «unilateralmente» el «consenso» de España sobre el conflicto.

«Lo hubo, por supuesto, con González, con Aznar, incluso con Zapatero. Lo ha roto unilateralmente el señor Sánchez y lo lamento profundamente. Nosotros seguimos en ese consenso que conseguimos en la Cámara durante decenas de años», ha agregado, un día después de que el ministro de Exteriores reuniera al llamado Grupo de Madrid, que integran los países europeos y árabes que promueven la solución de dos Estados.

Feijóo ha hecho un llamamiento a no «mirar para otro lado con la atrocidad que está produciendo el Gobierno de Netanyahu», aunque ha matizado al presidente del Gobierno (que calificó al Estado de Israel como «genocida»), afirmando que «un Estado no es un genocida» y que «el pueblo israelí no es un pueblo genocida».

«Su Gobierno tendrá que asumir las responsabilidades en materia de Derecho Humanitario y Derecho Internacional, pero este acoso y derribo a un pueblo que ha sido atacado por una organización terrorista merece, cuando menos, un cierto planteamiento objetivo y de equilibrio para no entrar en otra discusión con otra nación», ha apuntado el líder de los 'populares'.

Dicho esto, ha acusado a Sánchez de mentir a los españoles al decir que se puede no comprar armas a Israel, y ha puesto como ejemplo el contrato de adquisición de munición cancelado por el Ministerio del Interior porque eran balas para «pistolas de la Guardia Civil o de la Policía».

Feijóo ha criticado la posición del Gobierno, calificando como «ridículo» que se deje de comprar armamento que necesitan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y también ha pedido a Sánchez que hable de otros contratos imprescindibles para España, como el de los chips israelíes que usan los vehículos blindados 8x8 o las trasmisiones de «buena parte» del Ejército.