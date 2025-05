El subdirector de Emergencias confirma a la Guardia Civil que el día de la DANA la reunión del Cecopi no se grabó

El subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ha confirmado a la Guardia Civil que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la tarde del 29 de octubre, el día que la DANA arrasó gran parte de la provincia de Valencia, no se grabó dado que esta posibilidad «no está protocolarizada», aunque el sistema de la realización de reuniones por videoconferencia «dispone de la opción» de grabación.

De este modo figura en un informe elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), encargado por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Catarroja (Valencia), en el marco de la causa penal de la DANA.

La instructora encargó a finales de marzo a la Guardia Civil la elaboración de un informe sobre las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias, ubicado en l'Eliana, que incluyera, entre otros, los datos relativos a los sistemas de videograbación existentes en la entrada del edificio y en distintas estancias interiores.

En el citado documento ahora entregado, que la jueza ha acordado incorporar al procedimiento, el instituto armado detalla los sistemas de videovigilancia del CCE, las cámaras que cubren las estancias, la información que se muestra en las distintas pantallas, el sistema que garantice la cobertura de red para el funcionamiento de telefonía móvil o los sistemas de participación en reuniones, vía telemática, y la grabación de las mismas, entre otras cuestiones.

También recoge una serie de información y anexos aportados por el subdirector de Emergencias. Sobre el último de estos asuntos, se precisa que Jorge Suárez «informa que la realización de reuniones por videoconferencia se lleva a cabo a través del sistema Webex que proporciona la Generalitat», mediante el cual «se pueden generar convocatorias de reuniones, enviando a los usuarios convocados un enlace para su conexión».

Este sistema, añade, «dispone de la opción de grabación de la reunión que se esté desarrollando, extremo este que, cuando es utilizado, es notificado a todos los usuarios conectados». Sin embargo, Suárez informa que las reuniones realizadas en el Cecopi el 29 de octubre «no fueron grabadas, puesto que es una cuestión que no está protocolarizada».

También detalla que durante aquel día no se produjeron caídas de telefonía que afectaran a la red de internet en el Centro de Coordinación de Emergencias y, «por tanto, no generaron un anormal funcionamiento de las conexiones realizadas» a través de dicho sistema.

En el mismo informe de la Guardia Civil se explica que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) utiliza el sistema Cisco Webex para las reuniones por videoconferencia, que funciona tanto a través de una web como mediante una aplicación para PC instalada en los equipos del Centro de Coordinación de Emergencias.

A través de este sistema, Emergencias dispone de dos usuarios: uno para realizar videoconferencias desde el propio Centro de Coordinación y otro asignado a los vehículos de Puesto de Mando Avanzado (PMA) y SATCoM de la agencia. Mediante estos usuarios, Emergencias puede generar las convocatorias de reunión.

Adicionalmente, señala el informe, el sistema Webex dispone de dos opciones para las reuniones que pueden ser activadas si se solicita. La primera es que el sistema guarda la grabación de la reunión en un almacenamiento virtual de la plataforma Webex, un archivo de vídeo que se puede descargar posteriormente, y los usuarios reciben una notificación de que se está grabando. La segunda opción es un control de acceso en el que, por defecto, cualquier usuario que disponga del enlace con los datos de acceso puede conectarse a la reunión, aunque opcionalmente se puede configurar que queden a la espera en una sala virtual hasta que el organizador permita su entrada.

Se indica que la videoconferencia gestionada el pasado 29 de octubre en el sistema Webex de la Generalitat, con el título 'Coordinación emergencia inundaciones', se creó a las 16.32 horas, con la conexión del primer participante cinco minutos después.

También se explica que en la sala del Centro de Coordinación de Emergencias, donde se celebraron las reuniones del Cecopi durante el 29 de octubre, no se dispone de «medios de grabación de imagen en su interior».

Por otro lado, el informe señala que «en las distintas ubicaciones del Cecopi del 29 de octubre de 2024 no se proyectaron contenidos de los escenarios VideoWall (murales de diez pantallas instalados en el Centro de Coordinación de Emergencias) debido a que las pantallas estaban dedicadas exclusivamente a la videoconferencia».

Garantizar la telefonía móvil

Mientras, en relación con el sistema para garantizar la cobertura de red para el funcionamiento de telefonía móvil, Suárez aporta un documento con una explicación de las capacidades del sistema usado para la gestión de llamadas y capacidad de recepción. No obstante, se señala que el CCE «no dispone de un sistema que garantice en todo momento la cobertura de red para el funcionamiento de telefonía móvil en las dependencias donde se ubica el centro, toda vez que no es esa la tecnología utilizada para sus comunicaciones».

En el mencionado anexo aportado por el subdirector de Emergencias se expone que durante la jornada del 29 de octubre de 2024 se produjeron «una serie de incidencias en la infraestructura de Telefónica con diferente grado de afectación» al CCE pero, «gracias a la redundancia y robustez del sistema, las llamadas de los ciudadanos se atendieron sin interrupciones».

Una de estas incidencias, que se manifestó «desde las 04.30 horas aproximadamente del 29 de octubre», provocó que en «un número significativo de las llamadas entrantes no se escuchase al ciudadano, requiriendo al operador de 112 Comunitat Valenciana a realizar rellamadas». Esta incidencia «no se solucionó hasta las 18.00 horas del 31 de octubre».

Y se añade que, además de las incidencias de voz, «también hubo incomunicaciones provocadas bien por incidencias en la red de Telefónica o de otra índole en la propia sede, con los equipos ubicados en las Agencias Integradas».

Y se añade que, además de las incidencias de voz, «también hubo incomunicaciones provocadas bien por incidencias en la red de Telefónica o de otra índole en la propia sede, con los equipos ubicados en las Agencias Integradas». En el caso de la Policía Local de Alginet se produjo a las 15.31 horas, con la de Cheste a las 18.29 horas, con la de Paiporta a las 18.49 horas, con la de Chiva a las 19.45 horas, con la de Benetússer a las 19.54 horas y con Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) a las 20.14 horas. Le siguen Catarroja a las 20.50 horas, Aldaia a las 21.29, Requena a las 21.48, Utiel a las 21.50, Alfafar a las 22.21, Quart de Poblet a las 23.06, Torrent a las 00.44, Carlet a las 04.56 y L'Alcúdia a las 04.58.