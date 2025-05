Illa insta a «no tener miedo» a una Cataluña que «no pide privilegios»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha instado este viernes a «no tener miedo» a Cataluña y ha insistido en que su comunidad «no pide privilegios», sino que defiende un modelo «de prosperidad compartida» y una política «de servicio público, afirmativa, positiva y no de destrucción del adversario».

Illa ha participado en Zaragoza en un desayuno informativo, donde, en un discurso con referencias a Baltasar Gracián y a la historia compartida entre Aragón y Cataluña, ha marcado distancia con el tono de la política reciente. «La queja trae el descrédito. Es tiempo de sustituir la cultura de la queja por la de la propuesta, el insulto por el argumento, el reproche por el reconocimiento mutuo, el monólogo por el diálogo», ha dicho.

El presidente catalán ha defendido un cambio de actitud como clave para superar el desencuentro entre territorios: «Cataluña vuelve a ejercer con naturalidad su papel en España y en Europa. Vuelve a ocupar el lugar que le corresponde», ha afirmado, mientras ha apelado a una visión del país basada en el respeto, los hechos y los proyectos compartidos.

Financiación autonómica: solidaridad sin privilegios

En el plano económico, Illa ha respaldado la necesidad de revisar el sistema de financiación autonómica porque cree que el modelo actual «no responde a la realidad» y requiere una actualización que garantice justicia y equilibrio.

En este sentido, ha asegurado que «Cataluña es y seguirá siendo solidaria con el resto de españoles. Esto no va de juegos de suma cero, va de juegos de suma positiva en los que ganemos todos». También ha incidido en que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza una mejora del bienestar. «En 2024 Cataluña creció un 3,6 %, pero eso apenas redujo la pobreza infantil. Por eso es necesario un sector público fuerte, una fiscalidad justa y una política de vivienda accesible», ha explicado.

Illa ha reiterado que «cuando el mercado falla, la obligación del sector público es intervenir», y ha puesto como ejemplo el objetivo de construir 50.000 viviendas públicas en Cataluña para el año 2030. Para el president de la Generalitat, la vivienda es «el factor más relevante de desigualdad en la sociedad», el problema «más acuciante» del país y uno de los asuntos que, a su juicio, deberá abordarse en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará el 6 de junio en Barcelona y en la que propone «analizar y compartir las experiencias de Cataluña».

España: visión compartida y liderazgo europeo

El presidente catalán ha defendido su visión de una España moderna, europea y descentralizada, en la que las regiones tengan un papel activo. «Cataluña no es un problema, es parte de la solución. No rehuye ningún debate, los afrontamos con los pies en la realidad y con respeto», ha afirmado. «Cataluña no pide ningún privilegio, al contrario. Defiende un proyecto compartido y lo hace con serenidad y objetividad», ha concluido. En su visión, «la política es para proponer y construir, no para dividir. Y esa es la Cataluña que represento», ha sentenciado Illa, quien aunque antes del desayuno se ha reunido con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha optado por mantener la conversación en el ámbito de lo privado.