Los directivos desmienten a la ministra: «La Seguridad Social sí está al borde del colapso»

«La Seguridad Social sí está al borde del colapso». Esta es la tajante afirmación con la que los secretarios y subdirectores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reaccionan a la intervención que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, realizó el pasado 20 de mayo en el Senado. Además, quieren dejar claro que sus protestas sí están teniendo seguimiento y han reiterado la falta de medios para poder gestionar prestaciones tan importantes para los ciudadanos como las pensiones. En el caso de Baleares la situación es aún más grave debido a que la falta de personal es más aguda.

Cabe precisar que la ministra fue interpelada esta semana en la Cámara alta para que informar sobre las medidas inmediatas que piensa adoptar su ministerio para resolver el colapso en la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social y otras ayudas sociales para poner fin a las movilizaciones que están llevando a cabo los secretarios y subdirectores provinciales de la Seguridad Social.

Estos altos funcionarios precisan que sus funciones son, entre otras, las de «dirigir y coordinar, con altos niveles de responsabilidad y profesionalidad, los equipos de trabajo que gestionan prestaciones económicas tan importantes como la jubilación, la viudedad, la incapacidad (temporal o permanente), el nacimiento y cuidado del menor, o el ingreso mínimo vital en todo el territorio nacional». En este sentido, resaltan que «en los últimos años hemos ido asumiendo todas las responsabilidades derivadas de cambios normativos, y realizando esfuerzos para aumentar la eficiencia en el trabajo y reducir los costes a la organización».

A su modo de ver, «los cambios en el INSS en los últimos años han sido de una relevancia colosal a nivel normativo, procedimental y organizativo. Pese a la envergadura e importancia de esos cambios, el INSS los ha enfrentado y con unas plantillas envejecidas, desmotivadas y en continua e imparable disminución, con unos programas y equipos informáticos claramente insuficientes y con una falta de planificación, de programación y de iniciativa verdaderamente asombrosa. El trabajo de los directivos del INSS, al frente de sus equipos y junto a ellos, ha contribuido a mantener a flote a la organización en tiempos muy difíciles. Estamos en condiciones de afirmar que ha sido su compromiso, eficacia y entrega el que ha hecho posible que muchos de esos cambios hayan podido llevarse a cabo».

Los cambios más destacados

Entre los cambios más relevantes resaltan «la creación y sucesivas modificaciones normativas de la prestación del Ingreso Mínimo Vital; la creación del complemento en las pensiones de la brecha de género y la aplicación del anterior complemento por maternidad, así como sus continuas modificaciones legislativas y jurisdiccionales fruto de las sentencias del TSJUE ante la pésima manera en la que se legislaron estos complementos; los cambios en la normativa reguladora de la pensión de jubilación y la de los procedimientos de trasmisión de partes de baja y alta de trabajadores, contratación administrativa, el trabajo a distancia, etc.».

Los secretarios y subdirectores provinciales aseguran que «todo ello ha supuesto un esfuerzo enorme por nuestra parte que ha tenido como objeto el que la pésima organización y planificación de los máximos responsables del Ministerio se traslade a los ciudadanos y merme el correcto ejercicio de sus derechos a una información veraz y contrastada y a la protección social justa y digna que les concede la ley. En definitiva, junto al resto de los funcionarios de todos los todos los niveles del Instituto Nacional de Seguridad Social, hemos sido los garantes de que, hasta el día de hoy, la protección social de nuestro avanzado sistema de bienestar social no haya colapsado por la inacción, dejadez, impericia y falta de previsión de los responsables políticos del Ministerio».

La ministra indigna a los altos funcionarios

Los altos funcionarios están indignados con algunas afirmaciones de la ministra. Una de las más hirientes para ellos es que «si tenemos en cuenta el conjunto de empleados públicos, los trabajadores en huelga representan el 0,3% de la plantilla efectiva de la Seguridad Social» . En este sentido, sostienen que «este tipo de manifestaciones no hace sino infravalorar y menospreciar el trabajo diario del colectivo responsable de la coordinación, ejecución y gestión de las políticas sociales a nivel provincial a la par que ignorar la importancia, no cuantitativa sino cualitativa, de nuestro trabajo y de la repercusión que este tiene en la buena marcha del Instituto Nacional de la Seguridad Social. No es razonable juzgar nuestro impacto por cifras, como tampoco lo sería cuestionar el trabajo de 22 ministros respecto a los más de 73.000 cargos políticos existentes en el país. Le recordamos a la ministra que las reivindicaciones fueron firmadas por más de 190 secretarios y subdirectores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social lo que supone la práctica totalidad del colectivo afectado».

También le recriminan que manifestase públicamente que «como creemos en el dialogo, hemos mantenido diversas reuniones con el colectivo convocante de la huelga, los hemos escuchado y les hemos explicado lo que estamos haciendo». Los secretarios y subdirectores provinciales «desmentimos de forma categórica la existencia de negociaciones en curso. La primera y última reunión a la que se nos ha convocado tuvo lugar el 6 de febrero de 2025 con el secretario de estado. Desde entonces, no hemos sido convocado a ninguna reunión pese a nuestros reiterados intentos y a la continua disponibilidad al diálogo que hemos hecho llegar en innumerables ocasiones a la ministra, a la subsecretaria, al secretario de estado y a la directora general del INSS».

Además, puntualizan que «en los expedientes pendientes de resolución en cualquiera de las prestaciones, los plazos de resolución que se han dilatado o el retraso en los reconocimientos médicos para resolver las situaciones de incapacidad temporal y permanente. Desmentimos también los datos que aporta sobre la plantilla, puesto que no todos los interinos han sido asignados al INSS y, además, parte de la oferta de empleo público viene a sustituir a estos interinos por lo que no se produce ningún incremento real de la plantilla que sigue viviendo diariamente la jubilación de los compañeros».

Pese a todo ello, los altos funcionarios tienden la mano a la ministra y se muestran dispuestos a negociar. «A pesar del menosprecio al que nos someten, así como a la evidente falta de voluntad en la búsqueda de una solución, seguimos comprometidos con los ciudadanos y con el servicio público que prestamos todos los días y reiteramos, por enésima vez, nuestra voluntad de buscar una solución al conflicto».