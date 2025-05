Sánchez reprocha a Feijóo dedicarse a difamar a «personas honestas» como Santos Cerdán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado este miércoles a Alberto Núñez Feijóo que se dedique a difamar a «personas honestas» después de que el líder del PP le instara a decir públicamente si avala o no la gestión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Sánchez y Feijóo se han enzarzado en un cara a cara en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso entre acusaciones mutuas de corrupción.

En medio de informaciones que apuntan a un próximo informe de la UCO en el marco de la investigación del caso Koldo y que podría comprometer a Cerdán por la adjudicación de algunas obras, Feijóo ha planteado al jefe del Ejecutivo «cuántas veces tiene que interesarse su número dos por las obras públicas para que el Gobierno las adjudique».

Por ello, ha instado directamente a Sánchez a que, «después de lo que se lee en los medios» dijera si avala o no la gestión del Secretario de Organización socialista. El presidente del Gobierno ha vuelto a contrastar la actitud actual de Feijóo con sus palabras en las que dijo que no llegaba a la política nacional para insultar y por ello ha lamentado que ahora «se dedique a difamar a personas honestas». Feijóo ha acusado al presidente de no querer mencionar lo que está sucediendo en su entorno.

«Solamente me refiero a la última semana: mordidas del Gobierno en rescate a empresas, comisiones en contratos de obra pública, su presidenta de Adif ayer imputada por la organización de caudales públicos», ha relatado. A su juicio, «el Gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos». Según Feijóo, «vendrán más ejemplos que ilustren lo que está pasando en España».

Mientras, ha dicho, el Gobierno crea «cortinas de humo» para tapar los incidentes con los trenes, los apagones y la corrupción generalizada y quiere investigar «el televoto de Eurovisión». El presidente del Gobierno ha lamentado que diga todo eso una persona «que se puso al frente del PP para tapar la corrupción de la señora Ayuso». «Para lo que ha quedado, señor Feijóo; salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí», ha apostillado.