Los 357 «fallos críticos» en la gestión de la dana

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), que ejerce la acusación popular en la causa judicial por la dana, ha presentado este martes a la jueza un informe en el que se detallan 357 fallos e incumplimientos en la gestión de la emergencia.

Entre los hechos más graves señalados por FETAP-CGT se señalan retrasos injustificados en la activación del Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado) y en la incorporación del Director del Plan al Centro de Coordinación de Emergencias. También alertas meteorológicas «imprecisas y minimizadoras, sin instrucciones operativas claras para los municipios», la no movilización de recursos esenciales, como bomberos forestales o maquinaria pesada, o la inexistencia de seguimiento efectivo de cauces.

La cifra de 357 «fallos críticos» se basa en un análisis elaborado por personal técnico del sindicato, a partir de documentación oficial, cronogramas, avisos institucionales y registros del 112. Así, se expone que únicamente se constituyeron dos Cecopal (el equivalente al Cecopi a nivel local) en València y Algemesí, de los 129 que se deberían haber constituido en la provincia, según denuncian. Además, siempre según el informe de este sindicato, se obviaron 145 llamadas al 112 referidas al barranco del Poyo entre las 8:30 y las 18:00 horas, se dejaron de monitorizar 35 puntos fijos de medición y no se realizó un seguimiento operativo del estado de 41 carreteras donde se habían registrado incidencias, entre ellas la A-3 a su paso por Chiva.

Respecto al operativo del personal de seguridad y emergencias, cuyo despliegue se califica de «deficiente», se detalla que no fue movilizada ni una sola de las 26 unidades de bomberos forestales ubicados en la provincia, ni los 4 helicópteros y drones disponibles. «El director del plan, el entonces secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, no llegó al Centro de Coordinación hasta las 14:15 horas y el Cecopi no fue convocado hasta las 15:15 horas -se constituyó a las 17 horas-», según recoge el referido informe.

Tampoco se activaron puestos de mando avanzados en las comarcas de La Ribera Alta o Utiel-Requena, pese a que se encontraban en situación 1 o 2, y eso impidió, según CGT, que los recursos de la UME llegasen directamente a las zonas afectadas.

Respecto a las alertas meteorológicas, que el informe califica de «imprecisas y tardías», se expone que a las 14:15 horas se envió un SMS a Utiel-Requena que solo recomendaba activar planes, sin requerimiento formal, y 30 minutos después ya estaban en situación 2. También «se incumplieron las obligaciones del Plan Especial de Inundaciones al no emitir instrucciones claras a los alcaldes para activar planes locales». Además, se lamenta la «falta de coordinación con la subdelegación del Gobierno y la ausencia de medidas preventivas en municipios aguas abajo de cuencas críticas».