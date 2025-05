Sumar y socios de Sánchez le retan a romper con Israel: «Es fundamental no ser hipócritas»

Sumar y socios parlamentarios del Gobierno de coalición como el BNG o ERC han emplazado al presidente Pedro Sánchez a romper relaciones diplomáticas con Israel por sus bombardeos contra la población palestina y no a lo que consideran «incoherencia» o incluso «hipocresía» de limitarse a pedir la exclusión de ese país en el festival de canciones de Eurovisión.

Para Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú, las actuaciones de Israel en la franja de Gaza son «un genocidio» y, ante ese «crimen absolutamente aberrante», no cabe la «hipocresía» de limitarse a pedir que ese país no participe en Eurovisión.

«Es fundamental no ser hipócritas desde el gobierno y desde la sociedad», ha proclamado, instando al PSOE a apoyar la proposición de ley que Sumar Podemos van a defender este martes en el Congreso para romper relaciones comerciales con Israel. En similares términos ya se pronunció este lunes el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cuando dijo a Sánchez que, además de pedir que Israel no participe en Eurovisión, estaría «muchísimo mejor dejar de comerciar con ese estado genocida».

También el diputado del BNG, Néstor Rego, ha insistido en que resulta «incoherente» pedir que se expulse a Israel de Eurovisión mientras se siguen manteniendo relaciones con el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

«Debería producirse un bloqueo a cualquier relación comercial con Israel, no solo de armas, y una ruptura de relaciones diplomáticas -ha afirmado en rueda de prensa-. Esto sería lo coherente. Y no parece demasiado serio decir ahora que Israel no debería participar en Eurovisión, cuando eso se pudo hacer antes, o en todo caso, tomar la decisión de que RTVE, no participase en un concurso televisivo que Israel utiliza para su propaganda. Por lo tanto, un poco de coherencia».