Israel convoca a la embajadora española por las «duras declaraciones» de Sánchez

Israel ha convocado para este jueves a una reunión de amonestación a la embajadora española en el país, Ana Salomón Pérez, tras las «duras declaraciones» del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

«Tras las duras declaraciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la embajadora española en Israel ha sido citada a una reunión de amonestación en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén mañana», ha indicado a EFE un portavoz de este departamento.

La convocatoria de la embajadora se produce después de que Sánchez dijera este miércoles en el Congreso que su Gobierno no comercia «con un Estado genocida», en respuesta a las acusaciones del portavoz del partido catalán Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, de que el Ejecutivo español comercia «con un Estado genocida, como Israel».

«Le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día desde esta tribuna especifiqué precisamente de qué estábamos hablando cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad», dijo Sánchez.