La AIReF rebaja la previsión de crecimiento al 2,3 % por las peores perspectivas mundiales

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado su previsión de crecimiento económico para este año hasta el 2,3 %, dos décimas menos que en sus anteriores estimaciones, ante las peores perspectivas de la economía mundial.

Este «clima total de incertidumbre comercial y arancelaria» también ha llevado a rebajar la previsión para 2026, hasta el 1,7 %, tres décimas menos, según ha explicado este miércoles la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en un encuentro con medios para presentar el informe de seguimiento del plan fiscal.

El Gobierno también prevé este impacto, ha matizado Herrero, aunque cree que la demanda nacional podrá compensarlo, algo que no comparte la AIReF, sobre todo por las peores perspectivas de inversión, que a su juicio se verá afectada de manera persistente por la incertidumbre y por el desfase entre oferta y demanda de vivienda. La AIReF también prevé que la economía española crezca un 1,7 % en 2027 y 2028, un repunte que se desacelerará hasta el 1,5 % en 2029.

La AIReF estima que el empleo crecerá un 2,3 % este año y un 1,7 % tanto en 2026 como en 2027, lo que permitirá bajar la tasa de paro al 10,7 %, el 10,3 % y el 10 % en esos años, respectivamente. Por lo que respecta al ámbito fiscal, la AIReF cree que el déficit público se mantendrá por debajo del 3 % del PIB hasta 2029, aunque tras un breve periodo de corrección -2,8 % en 2025 (2,5 % si se excluye el impacto de la dana) y 2,3 % en 2026-, empeorará al 2,5 % del PIB en 2027, 2,7 % en 2028 y 2,9 % en 2029 ante la presión del gasto en intereses, en defensa y ligado al envejecimiento.

Esto hará que la deuda se sitúe «en una senda descendente» en todo el periodo de proyección, aunque de forma más lenta (en 2025 solo se corregiría en dos décimas, hasta el 100,6 % del PIB), en parte también debido a la menor intensidad del crecimiento económico.

Medidas de ajuste a partir de 2027

Herrero también ha evaluado el informe de progreso del plan fiscal 2025-2028 remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado 30 de abril, en el que aseguraba que había cumplido la limitación del aumento del gasto primario neto en 2024 con un margen de 5 décimas de PIB, algo que comparte la AIReF. Para 2025, el Gobierno prevé que su gasto primario neto crezca un 4,1 %, por encima del 3,7 % comprometido, debido al mayor gasto en defensa, un desvío que entra dentro del margen anual permitido por Bruselas (3 décimas de PIB).

La AIReF estima que este aumento será algo mayor, del 4,5 %, todavía dentro de ese margen de desvío aunque «en el límite», ha advertido Herrero. Más allá de 2025 «no hay actualización» de datos, pero aún así la AIReF ha revisado sus previsiones y advierte de que en el periodo 2026-2028 el gasto primario neto aumentará una media del 3,9 %, por encima del 3,2 % comprometido, lo que llevará a un incremento acumulado en el plan 7 décimas superior a lo comprometido, fuera del margen de desvío.

Esto, ha explicado Herrero, supone que en un escenario a políticas constantes no sería necesario tomar medidas adicionales de ajuste para cumplir con los compromisos en 2026, «pero sí en 2027 y 2028», que podrían venir en forma de menor gasto o mayores ingresos. Herrero ha lamentado que en un entorno «muy incierto» la Administración no ofrezca «una visión de medio plazo fundamental para la toma de decisiones», ya que en este momento no hay un proyecto de presupuestos ni un reparto de los objetivos de déficit por subsectores ni un escenario fiscal para los próximos años, lo que impide a la AIReF cumplir con su función de «alertar de forma temprana de la existencia de riesgos».