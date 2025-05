El Gobierno pone el foco en la relación de las oscilaciones con el apagón y descarta el ciberataque

El Gobierno ha puesto el foco en las oscilaciones que se sintieron en el sistema eléctrico europeo media hora antes del cero eléctrico en la Península Ibérica para ver si «tuvieron algo que ver con el incidente eléctrico» y ha descartado finalmente que se haya producido un ciberataque, según indicó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

En comparecencia en el Congreso de los Diputados, Aagesen afirmó que todavía se debe «determinar hasta qué punto» esas dos oscilaciones que se percibieron 30 minutos antes de ese cero eléctrico del 28 de abril tuvieron algo que ver con el incidente, ya que el sistema eléctrico penisular forma parte del paneuropeo, que es «altamente complejo, con fenómenos interrelacionados».

Por ello, subrayó que el análisis del apagón debe ir «mucho más allá de culpabilizar una fuente de generación u otra».

«Es un análisis que no puede resumirse en una frase, es imposible, ni cerrarse en falso. Desde luego, este Gobierno no lo va a hacer bajo esa responsabilidad», destacó. Lo que sí que descartó finalmente ya por completo es la vía de un ciberataque como posible causa del apagón y confirmó que, tras analizarse el operador del sistema (Red Eléctrica), los centros de control y las instalaciones de generación, «no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque». «Creo que es muy buena noticia. Insisto, no hay indicios respecto a que el operador del sistema haya tenido un ciberataque», dijo.

La ministra, que tuvo palabras de agradecimiento para el conjunto de la ciudadanía «por su civismo», los servidores públicos y todos los agentes del sistema eléctrico por su trabajo «para conseguir restablecer el suministro eléctrico en tiempo récord», también recalcó que el incidente del 28 de abril fue «un evento excepcional» y por ello se está trabajando para, en primer lugar, identificar las causas y, posteriormente, «poner las medidas que sean necesarias para que no vuelva a ocurrir».

Asimismo, puso en valor el trabajo de reposición llevado a cabo para levantar el sistema eléctrico desde el cero, que también está siendo analizado por el comité de investigación del Gobierno para «extraer lecciones aprendidas y posibilidades de estar mejor preparados si fueran necesarios» en un futuro.