Los socios reprochan a Sánchez la falta de información tras el cero energético

Buena parte de los aliados parlamentarios del Gobierno, tanto los independentistas de ERC y Junts como los nacionalistas del PNV y del BNG, y Podemos, han reprochado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la falta de información por parte del Ejecutivo tras el 'cero energético' que afectó a buena parte del país el pasado 28 de abril.

Ha sido durante la comparecencia e Sánchez ante el Pleno del Congreso para rendir cuentas por el apagón eléctrico que afectó a buena parte del país donde el portavoz de ERC en la Cámara, Gabriel Rufián, ha censurado que Sánchez cometió un «terrible error político» al tardar «una eternidad» en dirigirse al país. A su juicio, quizá la gente no necesitaba en ese momento saber las causas de la falta de luz, ni hablar del mix energético, pero sí que el presidente del Gobierno les explicara qué tenían que hacer si estaban encerrados en un ascensor, si tenían que ir o no al súper o si había que llamar o no al 112.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tachado de «bochorno insoportable» que el presidente comparezca en el Congreso sin dar ninguna explicación sobre las causas del apagón y sin datos para poder comprender lo ocurrido. Luego, ha criticado que se dé la imagen de que las eléctricas «mandan más» que el Gobierno, algo que es «indecente».

Miriam Nogueras, de Junts, también ha reprochado al jefe del Ejecutivo que haya utilizado su comparecencia para poner el foco en el debate entre energías renovables o nucleares y no en las causas del apagón. «El objeto de esta comparecencia era responder a la pregunta de qué ha pasado, de cuáles son las causas, y una semana más tarde, no ha dado ni un solo dato nuevo que no se hayan publicado en los medios de comunicación», ha incidido.

De su parte, la nueva portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha admitido que «seguramente» la comparecencia del Gobierno se tenía que haber producido antes, si bien ha rehusado «entrar en valorar la prontitud o no» de las explicaciones de Sánchez.

«Tampoco voy a valorar la oportunidad de la última encuesta del CIS», ha dejado caer la diputada nacionalista, antes de apuntar que pudo ser «un tanto precipitado» señalar culpables sin saber las causas. Desde el BNG, su diputado Néstor Rego se ha sumado a estas críticas porque, según ha dicho, desde su formación esperaban «alguna información más» que las dadas por el presidente porque el Ejecutivo tiene que actuar con la «máxima transparencia».