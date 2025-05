Endesa defiende el rol de la nuclear y espera la investigación para ver responsabilidades

Endesa insiste en que el papel que juega la nuclear en el sistema es fundamental y que también lo son las necesarias inversiones en la red, y espera a que la investigación sobre el apagón determine de forma clara las causas del mismo y permitan dilucidar sobre quién recaen las responsabilidades.

El consejero delegado de la energética, José Bogas, ha defendido este miércoles, en la conferencia de analistas para presentar las cuentas de Endesa del primer trimestre, que las cosas tienen que cambiar y que se debe esperar a la investigación abierta para ver las implicaciones. Ha reiterado que la compañía se ha mostrado muchas veces, con independencia del apagón, a favor de las nucleares y de incrementar la inversión en la red.

Entiende que, con el actual sistema, debería posponerse el cierre nuclear, que juega un rol «muy, muy importante» y cuya fiscalidad cree que hay que revisar para garantizar su viabilidad de cara a la seguridad del suministro e incrementar la retribución de las inversiones en la red de distribución. En su opinión, esta se debe triplicar el año que viene.

Para Bogas la integración del sistema no va a ser fácil y la cuestión no es estar a favor o en contra de las nucleares o renovables. Estas, a su juicio, funcionan muy bien juntas en el 'mix' de generación y ayudan a dar más estabilidad al sistema, que cree que es uno de los más seguros del continente pese a su reducida interconexión con Europa. Ha subrayado en que es el Gobierno el responsable de definir la política energética y decidir qué medidas son necesarias o no para el sistema, aunque ha precisado que la nuclear es segura y competitiva y tiene sentido mantener la vida o aplazar su cierre.

La cuestión, ha precisado Bogas, no es que no quieran abonar la 'tasa Enresa', que se va a «pagar sin ninguna duda», sino que están penalizados comparados con otras generaciones. El consejero delegado de Endesa cree que se va en la buena dirección, aunque hay que cambiar algunas cosas, y que España debe seguir siendo un país con bajas emisiones, precios competitivos y seguridad en el suministro. Por ello, ha expresado su esperanza en que todo se normalice lo antes posible y se evite un coste adicional a los consumidores.

Conocer las causas exactas ante posibles reclamaciones

Preguntado sobre el impacto económico que pueden tener en la eléctrica las potenciales reclamaciones y compensaciones, Bogas ha recordado que el Gobierno no ha descartado ninguna hipótesis (ciberataque, sabotaje, fallo técnico o de gestión) y que se deben analizar e investigar las causas reales que provocaron este apagón antes de determinar quién es el responsable. Hasta el momento, ha dicho, no han recibido reclamaciones, que han sido víctimas como otros y que, sin saber las conclusiones de la investigación, no pueden evaluar el posible impacto económico.

Además, Endesa cree que la actual volatilidad de los precios fruto del nuevo 'mix' de generación va a continuar y que el grupo estará atento a las oportunidades que se presenten de cara a posibles operaciones y que hay muchos jugadores que están viendo inversiones en energía solar y se debe estudiar qué hacer. Ha estimado además que el impacto de los activos hidroeléctricos de Endesa en el beneficio bruto de explotación (ebitda) podría ser de 100 millones en un año completo.