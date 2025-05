Peinado carga contra el fiscal y la defensa de Gómez e insiste en investigar a Air Europa

El juez Juan Carlos Peinado ha criticado duramente en un auto al fiscal y a la defensa de Begoña Gómez por tratar de impedir que investigue los indicios que considera que existen contra la mujer del presidente del Gobierno en relación al rescate público de Air Europa, en 2020.

Dice el magistrado en una nueva resolución que el fiscal «parece no querer estar en el mundo en el que vivimos todos los españoles» y que afirmar que no hay hechos nuevos que investigar sobre la presunta relación de Begoña Gómez con este rescate «es tanto como pretender utilizar la denominada técnica del avestruz, en el sentido de no querer contemplar una realidad objetiva».

Y más duro es aún con la defensa de la investigada, ejercida por el exfiscal y exministro Antonio Camacho, cuyo recurso -dice- es de «una extensión sensiblemente inferior» al del fiscal, «no se sabe, si porque considera que sus argumentos son menos sólidos, o porque confía en que, una vez, más, sea el Ministerio Fiscal, quien, de una manera más intensa e incluso más brillante, desde el punto de vista técnico jurídico, efectúe una defensa de los intereses de la investigada». Con argumentos como estos, Peinado rechaza los recursos de la Fiscalía y de Begoña Gómez y se reafirma en que la Guardia Civil elabore un informe relativo a Globalia -grupo al que pertenece Air Europa-.

Porque, según el magistrado, «sí que existen hechos» desconocidos inicialmente que constituyen «un indicio delictivo» en cuanto a «la participación» de Begoña Gómez en relación a este bloque de la investigación. Niega de forma contundente Peinado que sea un «capricho» suyo buscar hechos delictivos «sin fundamento», pero reitera una vez más que lo que dijo la Audiencia Provincial de Madrid es que se debía desechar, por ser una «conjetura», el bloque de hechos incluido en la denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias -que impulsó la investigación- sobre el rescate de la aerolínea.

Ese carácter de mera conjetura, deja claro el juez, «ha desaparecido», e insiste en que la Audiencia de Madrid añadió que también se podían «DEPARAR NUEVOS DATOS» (sic) e -incide «no cabe duda de que existen esos nuevos datos». También hace hincapié Peinado en que, pese a encargar ese informe policial, él aún técnicamente no está investigando «pues ninguna citación, a testigo, investigado, o perito se ha realizado», si bien ello no impide que pida dicho informe para que la Guardia Civil averigüe si hay esos «nuevos datos», algo que -a su juicio- no es una investigación prospectiva y general, como sostiene el fiscal.

Peinado alude a «la coincidencia temporal» en la que Begoña Gómez coincide en alguna ocasión con el exdirectivo de Air Europa Javier Hidalgo, y recuerda que en un informe hay «fotografías, en las que aparecen ambos, existiendo una proximidad temporal entre ese encuentro y el posterior rescate». Niega el argumento del fiscal de que no hay «hechos nuevos que justifiquen apartarse de lo resuelto por la Audiencia Provincial», lo que -dice- «es tanto como atribuir a este instructor que vive alejado o ignorante de la realidad social».

Para Peinado «toda la opinión pública conoce lo que está siendo transmitido como resultado hasta este momento por todos los medios de comunicación social» en relación a informes policiales sobre el rescate de Air Europa en el conocido como caso Koldo, y «ya están siendo conocidas determinadas anomalías» que justifican que la Guardia Civil siga investigando esta rama dentro del procedimiento contra Begoña Gómez.

Por ejemplo, el juez alude a una noticia de la prensa nacional «del que no se puede afirmar que tenga una concreta afinidad ideológica a ningún específico partido político» y es por tanto «susceptible de ser merecedor de credibilidad objetiva», y recoge frases del artículo como «La UCO Desvela que Hidalgo 'llamó a Begoña' para desbloquear el rescate de Air Europa y Ábalos cobró una 'contraprestación económica' cuando se consumó». Mantiene así esta línea de investigación, que se une a otras como el nombramiento de una asesora de Begoña Gómez, por el que ha imputado recientemente al delegado del Gobierno en Madrid, sexto investigado en esta causa.