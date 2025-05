Miss Asturias 2017, expareja de Ábalos, no comparece ante el juez del Supremo

Claudia Montes, que fue miss Asturias y expareja del exministro Jose Luis Ábalos, no ha comparecido este martes como testigo en el Supremo para que aclare su contratación en LogiRail, de Renfe, tras un informe de la UCO que señala que «podría haber sido contratada irregularmente» en esta empresa pública.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que la mujer no se ha personado en el tribunal porque, al parecer, no ha recibido formalmente la citación judicial para declarar como testigo ante el magistrado Leopoldo Puente a las 10:00 horas. El juez dictó un auto el pasado 23 de abril en el que la citaba para declarar como testigo el 6 de mayo, que trascendió a la prensa, pero que, según las fuentes, no ha debido ser notificado a la mujer.

Según la UCO, Montes «podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública LogiRail por »la influencia« del exministro y con »la relevante colaboración« de Koldo. Los investigadores sostienen que fue contratada en 2019 en LogiRail »cuando formaba parte del círculo personal de Ábalos« gracias a su influencia, e incorpora un mensaje del exministro a su exasesor: »¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o algunas de sus subcontratas?«.

»Lo arreglo«, respondió Koldo García, que envió su currículum al expresidente de Renfe, Isaías Táboas. Cuando finalizó su relación laboral después de tres años, Claudia Montes se intercambió mensajes con Koldo García que apuntarían, según la UCO, a que dicho currículum estaría falsificado. La Guardia Civil cree que Ábalos conocía los »pormenores« de la contratación y apunta también a mensajes en los que el exministro pedía a su exasesor »que ingresara dinero a Claudia«.

En 2022, tras recibir Ábalos una queja de la mujer por el trato de Koldo García, el exministro dijo a su exasesor: »No que estuviera obligado a algo con quien no he tenido ningún trato« (sic). Así las cosas, el único testigo que comparecerá este martes será César Moreno, un socio del empresario Víctor de Aldama, para que dé cuenta de »las pretendidas entregas periódicas de diez mil euros mensuales" de Aldama, o personas que actuaban por su encargo, a Koldo García, exasesor de Ábalos.