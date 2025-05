Junts presentará una enmienda a la totalidad a la reducción de la jornada laboral

La portavoz de Junts (JxCat) en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha anunciado este lunes que su grupo presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

En una rueda de prensa en la sede de Junts en Barcelona, Nogueras ha señalado que esta norma es «un ataque frontal» a los autónomos y las pymes catalanas, cuya viabilidad «pone en riesgo».

El Gobierno prevé aprobar este martes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales antes de enviarla al Congreso de los Diputados, donde tratará de alcanzar la mayoría necesaria para poder sacarlo adelante.

«Nos encontramos con la puerta cerrada ante la posibilidad de negociar ni siquiera una coma de esta ley, que se ha negociado solo con los sindicatos españoles, dando la espalda al tejido productivo catalán», ha expresado Nogueras en la rueda de prensa, en la que ha calificado la reducción de la jornada laboral de «operación de propaganda».

En esta línea, Nogueras ha supeditado la retirada de esta enmienda a la totalidad a que el Gobierno «esté dispuesto a negociar» con Junts, ya que se trata de una norma que «sólo se ha negociado con sindicatos españoles» y no cuenta con «una voz catalana ni de la patronal catalana».

La enmienda a la totalidad, ha explicado Nogueras, «es una herramienta parlamentaria que lo que hace es forzar negociaciones», y ha añadido que su presentación «es una muestra del rechazo absoluto» a la ley. «Veremos si el Gobierno tiene ganas de negociar o no. Hasta hoy, no han tenido», ha apuntado Nogueras, que no ha querido avanzar cuáles serían los cambios que introduciría Junts a la norma. «Si el Gobierno estuviese dispuesto a negociar ya presentaríamos todo lo que haya que presentar», ha dicho al respecto.