Declaración de la Renta 2024: arranca el servicio telefónico

La Agencia Tributaria española pone en marcha este martes 6 de mayo el servicio telefónico para la presentación de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2023, a través del sistema 'Le llamamos'. Esta nueva vía se suma a la presentación online, ya operativa desde el 2 de abril, permitiendo a los contribuyentes gestionar sus obligaciones fiscales de manera más accesible.

El procedimiento telefónico representa una alternativa fundamental para aquellos contribuyentes que prefieren recibir asistencia personalizada sin necesidad de desplazarse a una oficina física. Los expertos de la Agencia Tributaria contactarán con los ciudadanos en el día y hora previamente concertados para guiarles en la confección y presentación de su declaración. Esta campaña, que se prolongará hasta el 30 de junio, tiene como particularidad que las declaraciones con resultado a ingresar y pago domiciliado deberán presentarse antes del 25 de junio.

Requisitos y condiciones del servicio 'Le llamamos'

Para poder utilizar este servicio telefónico, los contribuyentes deben cumplir ciertos criterios específicos establecidos por la Agencia Tributaria: - Ingresos por rendimientos del trabajo no superiores a 80.000 euros brutos anuales - Rentas del capital mobiliario que no excedan los 20.000 euros - Situación fiscal que no revista especial complejidad.

La Agencia Tributaria ha realizado estimaciones que apuntan a un incremento significativo en el número de declaraciones para esta campaña. Se espera recibir 24,57 millones de declaraciones, lo que supone un aumento del 3,1% respecto al ejercicio anterior. De este total, aproximadamente el 70% resultará a devolver, beneficiando a una mayoría de contribuyentes.