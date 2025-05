Feijóo reclama «una auditoría independiente internacional» porque el Gobierno «no es fiable»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado «una auditoría independiente internacional» para conocer las causas del apagón eléctrico sufrido en la península Ibérica el pasado lunes, porque el Gobierno, ha advertido, «no es fiable».

«Portugal no se fía del presidente Sánchez. Yo, tampoco. Y la mayoría de españoles, tampoco», ha esgrimido Feijóo, tras realizar una visita a la sede del 112 Galicia, situada en A Estrada (Pontevedra), acompañado del presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, la secretaria general del partido a nivel autonómico, Paula Prado, y otros dirigentes populares. El líder del PP ha censurado que el Gobierno y Red Eléctrica, cuatro días después, todavía no han «explicado qué ha ocurrido».

«Solamente puede haber dos posibilidades: una incompetencia manifiesta del Gobierno de España o que se nos está ocultando lo que pasó para intentar conseguir un relato que beneficie al Gobierno y a Red Eléctrica Española», ha deslizado. Sobre esta empresa, de la cual un 20 por ciento es capital público perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Feijóo ha rechazado que se pueda considerar un operador privado como pretende el Ejecutivo: «Es una irresponsabilidad que quiero denunciar».

El popular ha explicado que Red Eléctrica es «una empresa estratégica» y «la composición del accionariado claramente determina el protagonismo de lo público». «Prueba de ello», ha dicho, es que «a lo largo de su historia» ha correspondido a la parte estatal el nombramiento de sus presidentes -en este caso, Beatriz Corredor-.

«Llevamos cuatro días de titubeos, de información parcial, de desinformación parcial. Llevamos cuatro días ocultación y lo que necesitamos son certezas y necesitamos conocer cuáles son las razones, las causas de haber hecho un ridículo internacional», ha denunciado el presidente del PP. En sus palabras, el Gobierno «ha sometido al pueblo español a un ridículo internacional sin precedentes» y se dedica ahora a «descalificar a todo el mundo, incluida la oposición» cuando ha sido «respetuosa» al «pedir calma» al principio y, una vez se solucionó, reclamar información.

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo asegure que «no va a volver a pasar» mientras «no se dice qué ha pasado». «Se nos dice que es pronto para llegar a conclusiones, pero también que el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad», ha añadido.

Según Feijóo, la potencia instalada que tiene España «hacía imposible que, si se hubiese gestionado de forma correcta», no hubiese ocurrido un apagón: «España, como país productor de energía, es un país fiable. El problema es que no es fiable el Gobierno». En este contexto, el líder del PP ha advertido que, «si se confirma» que las compañías eléctricas habían advertido días antes de «inestabilidades» en la red, «se acredita que la negligencia, en su caso, ha sido mayor».

También ha aprovechado el presidente de los populares para rechazar el plan de cierre de las centrales nucleares del Gobierno central, porque son «garantía de respaldo» para las renovables. Desmantelar las nucleares por «prejuicios» e «ideología», ha dicho, «es un error y una temeridad» después del apagón del lunes. Para el líder del PP, el apagón ocurrido esta semana demostró que desmantelar estas instalaciones «es un error» y «una temeridad». A su vez, ha criticado que el Ejecutivo esté «empeñado en ir en contra de la política energética» de otros países en la Unión Europea. «El Gobierno lo inunda todo con sus prejuicios y su ideología», ha censurado.

Por otra parte, Feijóo ha sido preguntado por los medios sobre unas recientes declaraciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en las que dijo que «en ningún caso» el Gobierno de Sánchez hará como el PP, «inventándose las causas» de tragedias como --ha ejemplificado-- los atentados del 11-M, el 'Prestige' y el Yak-42.

Al respecto, el líder del PP ha afeado a Montero que «en vez de dar explicaciones y asumir sus responsabilidades» busque referirse a «acontecimientos de épocas anteriores para tensionar la vida política». «Es impropio de un Gobierno», ha apostillado. Feijóo se ha referido a la vicepresidenta como «candidata a la Junta de Andalucía» y ha lamentado que «empiece a insultar a todo el mundo», lo cual «acredita su propia incompetencia». «En fin, me da la sensación que últimamente a la vicepresidenta primera del Gobierno está muy nerviosa. Allá ella, pero yo creo que los españoles no merecen que se les insulte y no merecen que les mientan», ha sentenciado.