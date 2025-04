Un mallorquín, a oscuras en Pamplona: «Ha sido de golpe. Pensé que alguien había apagado la luz de la sala»

«Pensé que alguien había apagado la luz de la sala de estudio», comentaba sorprendido todavía, con buen humor y sin saber lo que en aquel momento le iba a tocar vivir a Toni Cardona, un joven mallorquín que cursa tercero de Periodismo en la Universidad de Navarra, en Pamplona. «Estaba preparando un examen que tengo este lunes -a las cuatro de la tarde- y menos mal que tenía los apuntes impresos...», añade aliviado, aunque el apagón le ha afectado, quedándose sin red de telefonía móvil «más o menos entre las doce y media y las dos de la tarde».

«Sé de compañeros que les ha pillado en pleno examen, pero como hay luz natural, les han permitido seguir, aunque con más margen de tiempo, pero por ejemplo, en el edificio en el que estoy, no tenemos luz todavía», refería a primera hora de la tarde, antes de dirigirse al Campus, donde a las tres ha vuelto el suministro eléctrico.

«No he podido tener red móvil y corriente y me ha salvado que había imprimido los apuntes, porque otros compañeros, al guardarlos en el ordenador u otro dispositivo electrónico, han tenido problemas», explica relativamente aliviado, aunque sorprendido por la incidencia. «Ha sido de golpe, estaba estudiando en una sala y nos hemos quedado sin luz, pero hemos podido seguir, aunque para comer la cosa ha sido más difícil y hemos tenido que tirar de lo que había por ahí: bocadillos y alguna cosa fría», añade Cardona. La sorpresa fue mayor al tener las primeras noticias sobre el apagón y su magnitud, y más al saber que «en Mallorca no pasaba nada, estaban como si nada».

El Fibwi Palma, de regreso

Otros de los afectados fueron los integrantes de la plantilla y el cuerpo técnico del Fibwi Palma, equipo de baloncesto de Segunda FEB, que vio retrasada su salida desde Málaga, después de jugar el domingo partido de playoff de ascenso en Sevilla, y a primera hora de la tarde ya estaba en Madrid esperando su vuelo de regreso hacia Palma, donde tienen previsto aterrizar con retraso a consecuencia de la complicación del trayecto de regreso a la Isla por las consecuencias del apagón.